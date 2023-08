Không tăng giá tour, lượng đặt phòng đang nóng dần

18/08/2023 8:00 AM (GMT+7)

Thời điểm này, lượng đặt phòng ở các khu vực quanh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang tăng dần.

Vé máy bay mở bán linh hoạt, đường sắt tăng chuyến

Để phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Công ty bay dịch vụ hàng không VASCO) cho biết, sẽ cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31.8 đến 5.9, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.

Du lịch dịp nghỉ Lễ 2.9 hấp dẫn với nhiều tour giá rẻ. Nguồn: ITN

Tại thị trường nội địa, nhu cầu đi lại phần lớn vẫn tập trung trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... Với xu hướng lựa chọn các điểm đến nước ngoài tăng nhanh, Vietnam Airlines Group cũng sẽ mở bán hơn 155.000 chỗ trên các đường bay quốc tế, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Giá vé năm nay sẽ được mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường. Theo khảo sát, giá vé một chiều ngày 31.8 trên chặng bay TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội khoảng 1,7 - 2,1 triệu đồng; TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng khoảng 1,4 - 1,6 triệu đồng; TP. Hồ Chí Minh - Phú Quốc từ 1,1 - 1,8 triệu đồng. Cùng thời điểm, chặng Hà Nội - Phú Quốc giá vé từ 1,9 - 2 triệu đồng/chiều; Hà Nội - Đà Nẵng từ 1,4 - 1,7 triệu đồng; Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh từ 1,8 - 2 triệu đồng...

Để bảo đảm trật tự, tiết kiệm thời gian, các hãng hàng không khuyến khích hành khách sử dụng các hình thức làm thủ tục (check-in) như check-in trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động…

Trong khi đó, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội thông báo sẽ tổ chức chạy thêm hàng chục chuyến tàu giữa Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Vinh. Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng tăng thêm khoảng 11 đoàn tàu đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội.

Dịp này, ngành đường sắt vẫn ưu đãi cho khách mua vé khứ hồi. Theo đó, giảm 5% giá vé lượt về cho khách lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn khách tập thể từ 20 người trở lên. Với các đoàn tàu chạy thêm, ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như: Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng… Riêng trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé; trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi được giảm 25% giá vé...

Nhiều ưu đãi, không tăng giá

Ở mảng du lịch, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã giới thiệu các tour dành cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh với nhiều ưu đãi cùng những hình thức trải nghiệm khác nhau như du lịch trọn gói, phượt, du lịch check-in…

Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Đà (Viet Da Travel) Đinh Văn Lộc cho biết, dịp lễ 2.9 sẽ khai thác cả tour nội địa và quốc tế; đồng thời không tăng giá, thậm chí sẽ có nhiều tour giá rẻ hơn so với giá thông thường. Chẳng hạn, với các tour đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu…) Singapore, Malaysia, Thái Lan, khách có thể bay thẳng từ Đà Nẵng, hoặc hỗ trợ bay từ Hà Nội, Sài Gòn. Giá tour từ 7 - 20 triệu đồng tùy khu vực khách tới. Ví dụ tour đi Thái Lan 5 ngày 4 đêm khoảng 8 - 9 triệu đồng/khách; Singapore từ 11 - 13 triệu đồng/khách… kèm nhiều ưu đãi trong gói tour.

Ở trong nước, công ty tổ chức tour đi Bà Nà Hills 2 ngày 1 đêm giá 4,7 triệu đồng/khách; tour đi A Lưới (Thừa Thiên - Huế) 2 ngày 1 đêm từ 1,3 - 1,6 triệu đồng/khách; hay tour đi Phú Quốc, Côn Đảo; hành trình di sản Đà Nẵng - Huế - Phong Nha… với rất nhiều ưu đãi; ông Lộc kỳ vọng với sự chuẩn bị sớm, nhiều tour tuyến kích cầu du lịch giá cả hợp lý, doanh thu của Viet Da sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ Lễ 2.9.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist dự kiến phục vụ khoảng 30.000 lượt khách trong dịp lễ sắp tới. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, Saigontourist xây dựng khoảng 100 tour trong nước và quốc tế với hơn 300 lịch khởi hành, giá chỉ từ 3,49 triệu đồng/khách, chú trọng các tour nội địa.

Bà Hồ Trang, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Du lịch liên minh Việt Nam (MUSTGO) cho biết, hiện tại các khách sạn tại Phú Quốc cũng đã bỏ phụ thu trong dịp lễ. Lượng đặt phòng ở các khu vực quanh Hà Nội như Hạ Long, Sapa, Hòa Bình; quanh khu vực TP. Hồ Chí Minh như Vũng Tàu, Hồ Tràm... đang tăng dần. Đây là tín hiệu tích cực cho dịp Lễ năm nay.

Theo NĐBND