Nghề làm đường thốt nốt được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia

Hàng nghìn cây thốt nốt tại các xã An Phú, Văn Giáo, An Cư, An Hảo (TX. Tịnh Biên) và Lương Phi, Ô Lâm, Châu Lăng (huyện Tri Tôn), nguồn nguyên liệu dồi dào cung cấp mật hoa thốt nốt, giúp bà con Khmer trong việc nấu sản phẩm đường. Ảnh: An Hiếu - Báo ảnh Dân tộc và Miền núi