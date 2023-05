Kỳ nghỉ lễ: Sức mua không như kỳ vọng

Theo Cục Thống kê Tp.HCM, trong tháng 4/2023, một số ngành hàng và dịch vụ có sự chuyển biến tích cực gồm: bán lẻ hàng lương thực thực phẩm duy trì mức tăng trên 4%; đồ dùng dụng cụ gia đình tăng cao 11,4%; các mặt hàng điện thoại, máy tính, linh kiện điện tử cũng tăng mạnh 33,8%...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2023 tăng 12,2% so tháng trước, tăng 6,2% so tháng 4/2022; cộng dồn 4 tháng đầu năm 2023 tăng 5,0% so cùng kỳ (tăng 0,4 điểm phần trăm so với mức tăng 3 tháng).

Nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi diễn ra nhằm kích cầu tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ này cũng mang lại tín hiệu tích cực cho nhà bán lẻ, doanh nghiệp với sức mua tăng cao hơn thời điểm bình thường.

Tuy nhiên, nếu so với thời điểm trước dịch Covid-19, mức tăng trưởng của hoạt động thương mại, dịch vụ còn chậm, do lượng khách quốc tế đến Tp.HCM không nhiều; hoạt động ăn uống, vui chơi, giải trí chưa phục hồi mạnh; thu nhập người dân chưa tăng như kỳ vọng và vẫn có tâm lý thắt chặt chi tiêu tiết kiệm.