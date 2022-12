Lạm phát năm 2022 dưới 4%

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 giảm 0,01% so với tháng trước, tăng 4,55% so với tháng 12/2021. CPI bình quân quý IV/2022 tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát năm 2022 đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4%. (Ảnh minh họa)

Tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2022 tăng 2,59% so với năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,15%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng.

CPI qua các năm 2018-2022

Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 2 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước và 9 nhóm hàng tăng giá.

Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,15%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,26%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,45%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,41%...

Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,41% ; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,66%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,22%; còn nhóm giáo dục tăng 0,32%.

Tiếp tục xu hướng giảm chính là nhóm giao thông, nhờ giá xăng liên tục được điều chỉnh giảm trong mấy kỳ điều hành gần đây. Tháng 12/2022, nhóm giao thông giảm tới 2,78%, qua đó là CPI chung giảm 0,27 điểm phần trăm. Nhóm bưu chính, viễn thông cũng giảm 0,25% so với cùng kỳ năm trước do giá phụ kiện điện thoại thông minh giảm.

Theo VOV