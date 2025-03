Liên tiếp nhiều chuyến bay đưa khách quốc tế đến Khánh Hòa

Theo đó, ngày 25/3 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Air Astana từ thành phố Almaty (Kazakhstan) đến Khánh Hòa với 166 hành khách.

Trước khi mở đường bay đến Khánh Hòa, Air Astana từng mở đường bay đến Phú Quốc (Kiên Giang). Air Astana là hãng hàng không quốc gia của Kazakhstan, thành lập vào năm 2001. Với gần 25 năm hoạt động, Air Astana đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng uy tín của ngành hàng không và được chứng nhận 4 sao bởi Skytrax.

Air Astana khai thác đường bay Almaty - Cam Ranh với tần suất 4 chuyến/tuần (từ ngày 25/3) và đường bay Astana - Cam Ranh với tần suất 3 chuyến/tuần (từ ngày 28/3) bằng máy bay Airbus A321.

Du khách Nga vừa đến Khánh Hòa rất thích

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kazakhstan là thị trường khách quốc tế lớn thứ 4 của ngành du lịch Khánh Hòa (sau Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga) và đang tăng nhanh trong thời gian gần đây. Trong năm 2024, Khánh Hòa đã đón 106.594 lượt khách du lịch Kazakhstan. Riêng 2 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đón 15.500 lượt khách du lịch Kazakhstan.

Trước đó, vào ngày 23/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Văn phòng đại diện Hãng Hàng không quốc gia Nga Aeroflot đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ Moscow (Nga) đến Khánh Hòa.

Hãng Hàng không quốc gia Nga Aeroflot khai thác đường bay Moscow - Cam Ranh bằng máy bay Airbus A350-900 (sức chứa 315 hành khách) và A330-300 (sức chứa 295 hành khách) với tần suất 3 chuyến/tuần. Chuyến bay đầu tiên khởi hành từ sân bay quốc tế Sheremetyevo, Moscow hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 9 giờ 30 ngày 23/3 có 292 hành khách. Các khách Nga rất vui mừng được đến Khánh Hòa du lịch trong tiết trời ấm áp, được lãnh đạo ngành Du lịch Khánh Hòa chào đón nồng nhiệt.

Ngành Du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách trong năm 2025

Trong chuyến công tác tại Nga giữa tháng 3/2025 vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với đại diện Hãng Hàng không quốc gia Nga Aeroflot. Mục đích chính của cuộc gặp là thảo luận chi tiết về kế hoạch khôi phục đường bay thẳng từ thành phố Moscow đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 1,9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 974.000 lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt hơn 960.350 lượt, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.362,8 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, từ đầu năm 2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 6 chuyến tàu du lịch biển với 11.000 lượt khách.

Năm 2025, ngành Du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, 6,6 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch đạt 60.000 tỷ đồng.