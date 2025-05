Lô vải thiều đầu tiên của năm 2025 đã được xuất khẩu qua Nhật Bản

Với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai một cách đồng bộ, dự kiến, mùa vải năm 2025, hệ thống siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của Central Retail trên toàn quốc sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn vải thiều, tăng gấp đôi so với năm ngoái.