Long Châu là chuỗi nhà thuốc duy nhất có lãi ở thời điểm hiện tại, dự kiến mở tới 3.000 cửa hàng

Long Châu dự kiến mở tới 3.000 cửa hàng. Ảnh: Quốc Hải

Mặc dù có mức tăng trưởng đáng khích lệ, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bán lẻ dược phẩm có sự phân hóa. Pharmacity và An Khang gần đây đã giảm tốc độ mở mới do các vấn đề nội bộ (Pharmacity có thay đổi quản lý cấp cao và bị thắt chặt dòng tiền) và vận hành không hiệu quả như kỳ vọng (cả Pharmacity và An Khang).

Trong khi đó, chuỗi nhà thuốc Long Châu của FRT tiếp tục mở thêm nhiều cửa hàng mới do chuỗi này có danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Long Châu là chuỗi nhà thuốc duy nhất có lãi ở thời điểm hiện tại. Trong quý I/2023, doanh thu của Long Châu tăng 52% so với cùng kỳ, được hỗ trợ từ số lượng cửa hàng mới mở (119 cửa hàng mới) và SSSG (Tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện hữu từ 10%-15%).

Kết quả kinh doanh của các chuỗi nhà thuốc quý I/2023. Nguồn: SSI Research

"An Khang chỉ mở mới 10 cửa hàng trong kỳ. Trong khi đó, Pharmacity đóng cửa 5 cửa hàng so với đầu năm. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận ròng của Long Châu được cải thiện lên 2,1% trong quý I/2023 (so với 0,6% trong quý IV/2022), trong khi tỷ suất lợi nhuận ròng của Pharmacity và An Khang vẫn ở mức âm", SSI Research, nhận định.

Theo dự kiến, FRT sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở mới cửa hàng Long Châu dù dòng tiền eo hẹp.

"Ước tính các nhà thuốc thương mại hiện đại hiện chiếm dưới 5% tổng số nhà thuốc trên cả nước. Như vậy, Long Châu còn nhiều tiềm năng để giành thị phần từ các nhà thuốc truyền thống. Số lượng cửa hàng Long Châu hiện đã vượt qua Pharmacity và trở thành chuỗi dược phẩm lớn nhất về số lượng cửa hàng", SSI Research, thông tin.

Đặc biệt, các chỉ số khác của Long Châu cũng vượt các đối thủ như doanh thu trên mỗi cửa hàng, số lượng SKU (đơn vị phần loại hàng tồn kho), tỷ suất lợi nhuận và các dịch vụ giá trị gia tăng (mua trả góp, trung tâm tiêm chủng, giao hàng tận nhà).

Trong 2-3 năm tới, lợi nhuận của Long Châu sẽ tăng lên cùng với số lượng cửa hàng mới mở và sự cải thiện về doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của các cửa hàng hiện hữu.

"Chuỗi Long Châu hiện đã có lãi nên chúng tôi cho rằng FRT có thể phải tăng vốn trong thời gian tới để mở rộng mạng lưới cửa hàng lên 3.000 cửa hàng (so với 1.234 cửa hàng tính đến tháng 5/2023)", chuyên gia SSI Research, nhận định.