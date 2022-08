Luật sư bị chém đã không qua khỏi sau 3 ngày điều trị, công an đang truy bắt nghi can

Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi Luật sư T.V.H. nhập cấp cứu. Ảnh: P.V



Sáng 3/8, nguồn tin của Dân Việt cho biết, luật sư T.V.H. (SN 1981, quê Châu Thành, Tiền Giang thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) đã không qua khỏi sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trước đó, đại diện Bệnh viện Quân dân y Miền Đông cho biết, chiều 31/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân T.V.H. (41 tuổi), nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên người có vết chém, hôn mê sâu, mất máu nhiều. Các bác sĩ nỗ lực hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Đến 21h30 cùng ngày, bệnh nhân đã có mạch trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng bị chém, mạch, huyết áp bằng 0. Bệnh viện đã bật ngay quy trình báo động đỏ, nỗ lực phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Công an TP.Thủ Đức xác nhận, có vụ một luật sư bị chém. Nạn nhân thương tích nặng nên không thể khai chi tiết. Cơ quan công an đã xác định được nghi can gây án và đang tổ chức truy bắt.