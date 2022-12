Mũ lông hot bất ngờ

Theo dõi các nghệ sĩ quốc tế thời gian gần đây, hẳn bạn đã thấy những chiếc mũ lông giả (faux-fur hat) xuất hiện với tần suất dày đặc. Mũ lông được các sao lăng xê, không chỉ góp mặt trong MV ca nhạc hay sân khấu trình diễn, item này còn trở thành món phụ kiện "must have" khi xuống phố.

Không phải bây giờ mới hot, mũ lông thực chất đã xuất hiện vào nửa cuối những năm 90, là 1 trong những món phụ kiện mang đậm dấu ấn Y2K. Trong quá khứ, mũ lông đã có đa dạng các màu sắc khác nhau, phổ biến nhất là phiên bản mũ lông "bù xù" với chi tiết lông sắp xếp lộn xộn hướng về nhiều phía, tạo nên vẻ ngoài cá tính, chất chơi. Song song với sự trở lại mạnh mẽ của xu hướng Y2K, không bất ngờ khi những chiếc mũ lông này một lần nữa xuất hiện cùng những ngôi sao thế giới.

Ở Hollywood, một trong những nghệ sĩ đầu tiên đưa mũ lông trở lại là Rihanna. Nữ ca sĩ xuất hiện trên phố với chiếc mũ lông đến từ Emma Brewin thu hút nhiều chú ý. Ngay sau đó, nàng IT girl dẫn đầu xu hướng Bella Hadid cũng chọn mũ lông dáng bucket của ASOS làm phụ kiện nổi bật cho street style, đánh dấu sự sống lại của mũ lông.

Sang đến châu Á, cụ thể là Hàn Quốc, icon fashion Jennie ngay từ cuối hè đã diện mũ lông to sụ đỏ rực trong MV Shut Down, thể hiện cái tài bắt trend nhanh số 2 không ai số 1. Hình ảnh cô nàng diện mũ lông đỏ ton bản, khoác lên mình crop top và chân váy ngắn ngay lập tức gây sốt bởi quá cool và phóng khoáng. Sau Jennie, mỹ nhân gen 4 Jang Won Young đem mũ lông trắng lên MV After Like, một lần nữa khẳng định mũ lông là "must have" item của thu đông 2022.

Red Velvet trong lần trở lại tháng 11 vừa rồi cũng lập tức đem mũ lông làm phụ kiện nổi bật trong loạt ảnh poster quảng bá. Mũ lông qua tay mỗi nghệ sĩ, mỗi nàng mỹ nhân lại được biến tấu với nhiều phiên bản, phong cách khác nhau. Có thể là mũ to bản trùm kín tai, cũng có thể là mũ dáng bucket lộ mặt... mũ lông với đa dạng mẫu mã dễ dàng chiều lòng các quý cô.

Cánh mày râu cũng không cưỡng lại được sự mê hoặc của mũ lông. Nếu như 2019, dân tình nhớ mãi không quên hình anh G-Dragon bất cần và cool ngầu trong những chiếc mũ lông to bản thì sang đến 2022, Park Jin Young - người đứng đầu JYP trong lần comeback mới đây đã đội mũ lông trắng chiếm trọn sự chú ý. Rất nhiều idol Hàn cả nữ lẫn nam thời gian qua đều nhiệt tình lăng xê mũ lông, biến nó thành item được ưa chuộng nhất mùa đông năm nay.

Giới trẻ hiện cũng đang bắt trend mũ lông nhanh rất nhanh. Mùa Giáng sinh cuối năm gần kề, cộng thêm trời lạnh khiến công dụng giữ ấm mà lại vừa dễ thương vừa cool của mũ lông lên ngôi bất ngờ. Thế hệ trẻ có vô vàn các cách biến tấu khác nhau với mũ lông, bạn nào cũng xinh, cũng đẹp, thời thượng và sang chảnh phát mê.

