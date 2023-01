Ngân hàng tung lì xì hấp dẫn, hút tiền gửi sau Tết

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Vietcombank, Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), 16.000 quà tặng “lì xì” may mắn trị giá 100.000 đồng sẽ được dành cho khách hàng giao dịch tại quầy và giao dịch online, bao gồm cả gửi tiết kiệm, phát hành hoặc gia hạn thẻ, mua bảo hiểm trực tuyến...

Chương trình diễn ra duy nhất trong ngày mùng 6 Tết (tức ngày 27/1/2023), bắt đầu từ 8h00 sáng và sẽ kết thúc vào cuối ngày hoặc khi hết số lượng 16.000 quà tặng. Nếu khách hàng giao dịch tại quầy, nhân viên Vietcombank sẽ trực tiếp tặng tiền mặt cho khách hàng. Nếu giao dịch online, Vietcombank sẽ chuyển quà lì xì vào tài khoản thanh toán của khách hàng.Cũng trong dịp xuân mới 2023, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) dành tặng nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm từ 500 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên vào những ngày đặc biệt. Cụ thể, khách hàng gửi tiền vào ngày Thần Tài (10/1 âm lịch, tức ngày 31/1/2023 dương lịch) sẽ được nhận lì xì trị giá 168.168 đồng; gửi tiền vào ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/2023) khách hàng nữ được nhận 183.183 đồng.Đặc biệt, từ nay đến hết mùng 10 âm lịch (tức hết ngày 31/1/2023 dương lịch), khi gửi từ 1 triệu đồng tiền gửi online trên VietinBank iPay Mobile, khách hàng sẽ được nhân 10 lần điểm thưởng Loyalty.Ngoài ra, khi gửi tiền từ nay đến 28/2/2023, khách hàng của VietinBank sẽ được nhận mã dự thưởng tham gia quay số may mắn với các giải thưởng bằng vàng SJC 9999 có tổng giá trị lên đến hơn 7 cây vàng.Như một lời chúc “Năm mới may mắn, thịnh vượng, đại cát”, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) dành tặng khách hàng đến giao dịch phong bao lì xì may mắn ngẫu nhiên từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Chương trình áp dụng trong 4 ngày: 27, 30, 31/1/2023 và 1/2/2023 (tức mùng 6, 9, 10 và 11 âm lịch).Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn và tham gia quay số trúng thưởng với bộ quà tặng Iphone 14 Pro max 256GB + Apple watch series 8. Riêng với những khách hàng giao dịch trên ngân hàng số Digimi sẽ có cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC.Trong khi đó tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ngân hàng số OCB OMNI từ nay đến hết 15/3/2023 sẽ được tham gia vòng quay may mắn. Giá trị giải thưởng từ 10.000 đồng đến 100 triệu đồng. Trong đó, có 10.000 giải thưởng giá trị 50.000 đồng, 4 giải thưởng trị giá 20 triệu đồng và 2 giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Tổng giá trị chương trình lên tới gần 1,4 tỷ đồng.Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) nhân dịp này cũng triển khai chương trình “Gửi vạn điều may, sung túc trao tay” với hàng ngàn giải thưởng tiền mặt trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng.Cụ thể từ nay đến 5/2/2023, với mỗi giao dịch mở tiết kiệm trực tuyến, nộp tiền mặt, chuyển tiền quốc tế, nhận tiền kiều hối hoặc thanh toán tiền lãi vay, trị giá từ 100 triệu đồng, khách hàng cá nhân sẽ được cấp ngay mã dự thưởng tham gia chương trình quay số trúng thưởng.Mỗi khách hàng sẽ nhận được không hạn chế số lượng mã dự thưởng, số lượng tương ứng với mỗi 100 triệu đồng giao dịch hợp lệ. Cơ cấu giải thưởng là tiền mặt trị giá 500.000 đồng, 400.000 đồng và 300.000 đồng được chuyển ngay vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại VIB.Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến với giá trị từ 5 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng đồng thời mở thành công thẻ tín dụng sẽ được tặng 500.000 đồng vào tài khoản thanh toán.Sau Tết Nguyên đán thường là thời điểm dòng tiền nhàn rỗi ồ ạt quay trở lại ngân hàng. Vẫn luôn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, gửi tiền tiết kiệm ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư, đặc biệt khi lãi suất huy động đang ở mức cao như hiện nay.Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động 12 tháng trung bình tại các ngân hàng trong tháng 1 tiếp tục tăng thêm 0,07 điểm % so với tháng 12/2022, lên mức 8,49%/năm.