Ngành đường sắt tăng tải, khuyến cáo hành khách thận trọng khi mua vé tàu Tết

Sản lượng vé tàu Tết tăng cao

Gần 3 tuần mở bán vé tàu Tết, ngành đường sắt bước đầu ghi nhận dấu hiệu tích cực khi sản khách mua vé tàu trong cao điểm Tết 2023 tăng đột biến.

Tính đến 14/11, công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết hơn 93.000 vé tàu Tết được bán thành công, trong đó hơn 61.000 vé thanh toán bằng tiền mặt và hơn 33.000 vé thanh toán chuyển khoản.

Trước đó, từ 8 giờ sáng ngày 25/10, ngành đường sắt tổ chức mở bán vé rộng rãi cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua vé tàu Tết Quý Mão 2023 tại các ga đường sắt, qua website, tổng đài bán vé và các ứng dụng trên thiết bị di động.

Hành khách mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn. Ảnh: H.T

Năm nay, ngành đường sắt cung ứng 356 chuyến tàu với 176.046 chỗ phục vụ hành khách dịp Tết (các mác tàu có điểm xuất phát/điểm đến tại ga Sài Gòn), tăng 130 chuyến (67.000 chỗ) so với Tết 2022.

Ông Thái Văn Truyền - Tổng giám đốc công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sau 15 ngày mở bán vé tàu Tết Quý Mão đến nay còn khoảng 76.000 chỗ, cụ thể:

- Giai đoạn trước Tết chiều từ TP.HCM đi Hà Nội còn khoảng 22.000 chỗ (trong đó khoảng 16.000 vé chính và 6.000 vé ghế phụ), chủ yếu là các vé đi tàu từ ngày 12/1 đến ngày 14/1 và từ ngày 19/1 đến 21/1/2023 (nhằm ngày 21 đến 23 và 28 đến 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

- Giai đoạn sau Tết chiều từ Hà Nội đi TP.HCM còn khoảng hơn 54.000 chỗ, các vé đi tàu từ ngày 22/1 đến ngày 5/2/2023 (từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Lãnh đạo công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sản lượng vé Tết được bán thành công cho thấy những dấu hiệu tích cực của ngành vận tải đường sắt.

Hành khách không nên mua vé tàu Tết qua trung gian

Theo đánh giá, giá vé tàu Tết năm nay tăng từ 1-6% so với cùng kỳ, mức tăng trung bình khoảng 4,5%. Lượng khách đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay cũng được dự báo đạt khoảng 70% so với trước thời điểm dịch Covid-19. Tuy giá vé tăng, nhưng so với mặt bằng giá vé máy bay còn "dễ thở" hơn rất nhiều nên nhiều hành khách đã chọn tàu hỏa làm phương tiện về quê đón Tết.

Hàng ngàn vé tàu Tết đã được bán thành công. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, ngành đường sắt còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi kích cầu đi lại như hành khách mua vé trong thời gian 10 ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết được giảm 5-10%, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng chạp) và đi từ 1.000km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi...

Được biết, để đáp ứng nhu cầu của hành khách trong thời gian tới, đặc biệt là trước thông tin khách khó mua vé các chặng miền Trung, ngành đường sắt cho biết đã bổ sung thêm hàng ngàn vé tàu hỏa đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga khu vực miền Trung như Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… trong các ngày từ 9-20/1/2023 (từ ngày 18 đến 29 tháng Chạp).

Cụ thể, từ ngày 8/11, công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân miền Trung về quê đón Tết, ngành đường sắt sẽ bổ sung thêm hơn 3.000 vé tàu hỏa. Theo đó, các vé tàu bổ sung đa số là các chặng đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến các ga khu vực miền Trung như Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… trong các ngày từ 9/1 đến 20/1 (từ ngày 18 đến 29 tháng Chạp).

Hành khách không mua vé qua các đối tượng trung gian. Ảnh: H.T

Ngoài ra, lãnh đạo công ty cũng khuyến cáo hành khách không mua vé qua các đối tượng trung gian "cò mồi, chợ đen", mạo danh nhân viên đường sắt mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt (www.dsvn.vn, vetau.com.vn); mua trực tiếp tại các cửa bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của đường sắt Việt Nam, mua qua các ứng dụng điện tử để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá vé, ngày đi tàu (không có giá trị đi tàu).

Đồng thời, hành khách lưu ý khi mua vé và đi tàu cần mang theo giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận (bản chính) và có thông tin trùng khớp với thẻ lên tàu.