Búp bê Labubu xấu xí mang lại cho nhà sản xuất doanh thu "khủng" đến khó tin
V.N (Theo Reuters)
21/08/2025 2:49 PM (GMT+7)
Pop Mart, công ty đồ chơi do CEO Vương Ninh sáng lập, cho biết hãng đang đi đúng lộ trình để đạt mục tiêu doanh thu 20 tỷ nhân dân tệ (2,78 tỷ USD) vào năm 2025, và thậm chí “30 tỷ (4,18 tỷ USD) trong năm nay cũng khá dễ dàng.”
Pop Mart đã công bố kết quả nửa năm kỷ lục hôm 20/8, theo đó nhà sản xuất dòng búp bê “xấu xí dễ thương” Labubu báo cáo lợi nhuận ròng tăng gần 400% nhờ nhu cầu đồ chơi bùng nổ, đặc biệt tại các thị trường nước ngoài với biên lợi nhuận cao hơn.
Pop Mart là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất trên sàn Hồng Kông hôm thứ Tư. Cổ phiếu tăng hơn 12,5%, đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ khi niêm yết tại Hồng Kông tháng 12/2020. Ban lãnh đạo cũng cho biết đang xem xét mở rộng sang các thị trường mới nổi ở Trung Đông, Trung Âu và khu vực Mỹ Latinh.
“Tôi cho rằng triển vọng ở thị trường quốc tế vẫn rất tích cực, và chúng tôi tin vẫn còn dư địa tăng trưởng rất rộng” - ông Vương Ninh, nhà sáng lập Pop Mart nói, đồng thời cho biết doanh số tại Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương trong năm nay sẽ tương đương doanh số tại Trung Quốc của năm 2024.
Tại Mỹ, nơi Pop Mart hiện có khoảng 40 cửa hàng, ông Vương cho biết công ty sẽ bước vào giai đoạn “mở rộng cửa hàng khá nhanh” trong vòng 1 - 2 năm tới, với 10 cửa hàng mới dự kiến khai trương trước cuối năm nay.
Hoạt động chính của Pop Mart là sản xuất và bán đồ chơi sưu tầm, nhiều sản phẩm được hợp tác cùng các nghệ sĩ và bán dưới dạng “blind box” – hộp bí mật mà người mua (với giá khoảng 10–20 USD) không biết chính xác sẽ nhận phiên bản nào bên trong.
Labubu - nhân vật răng nanh cười toe toét trong dòng đồ chơi “The Monsters” do nghệ sĩ Kasing Lung thiết kế - đã trở thành món đồ ưa thích của nhiều ngôi sao như Rihanna hay David Beckham và liên tục cháy hàng trên toàn cầu. Từng nổi bật nhất với vai trò phụ kiện treo túi xách, Pop Mart cho biết tuần này sẽ ra mắt phiên bản mini Labubu có thể gắn vào điện thoại.
Theo công bố hôm thứ Ba, dòng “The Monsters” mang về 4,81 tỷ nhân dân tệ (669,88 triệu USD) trong nửa đầu năm, chiếm 34,7% tổng doanh thu. Ngoài ra, 4 dòng sản phẩm khác - bao gồm “Molly” và “Crybaby” - cũng đạt trên 1 tỷ nhân dân tệ mỗi dòng.
“Chúng tôi kỳ vọng việc bổ sung hàng cho các dòng hiện tại và ra mắt phiên bản mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, cổ phiếu vẫn bị định giá quá cao khi nhà đầu tư bỏ qua rủi ro kinh doanh dài hạn” - nhà phân tích Jeff Zhang của Morningstar nhận định.
Cổ phiếu Pop Mart đã tăng hơn 230% từ đầu năm đến nay, giúp công ty có giá trị vốn hóa hơn 50 tỷ USD, vượt qua những ông lớn truyền thống trong ngành như hãng búp bê Barbie - Mattel và công ty mẹ Hello Kitty - Sanrio.
Mục tiêu tiếp theo của Pop Mart là xây dựng một “đế chế kiểu Disney”, và ban lãnh đạo bày tỏ lạc quan về khả năng các nhân vật Pop Mart sẽ xuất hiện trong phim hoạt hình và công viên giải trí, dù những hoạt động này được dự đoán chưa đóng góp nhiều doanh thu trực tiếp trong ngắn hạn.
