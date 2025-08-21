Bổ sung nhiều dự án cho phép người nước ngoài được mua tại TP.HCM
Gia Linh
21/08/2025 1:17 PM (GMT+7)
48 dự án nhà ở thương mại tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua vừa được UBND TP.HCM công bố. Theo đó, số lượng dự án được công bố lần này tăng cao so với các đợt trước đó.
Nhiều dự án tại TP.HCM được phép bán cho người nước ngoài
UBND TP.HCM vừa công bố thêm danh mục 48 dự án nhà ở thương mại tổ chức. Cụ thể, chủ đầu tư là Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng dẫn đầu về số lượng dự án được phép bán cho người nước ngoài khi có tới 39 dự án. Các dự án tiêu biểu như The Panorama, chung cư Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valley... Các dự án này chủ yếu tập trung tại Khu A thuộc đô thị mới Nam TP.HCM (phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ).
Ngoài ra, Công ty cổ phần phát triển Phú Hưng Thái – liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và ba đối tác Nhật Bản gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate và Sumitomo Forestry Group cũng góp mặt vào danh sách 3 dự án.
Bên cạnh đó, một số dự án khác cũng được công bố như khu chung cư cao tầng CC1 và CC5 (tên thương mại The Privé) tại phường Bình Trưng do Tập đoàn Đất Xanh phát triển. Công ty TNHH CVH Mùa Xuân cũng được phép bán cho người nước ngoài tại dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông. Hoặc 3 dự án ở phường Cát Lái của Capitaland – Thiên Đức như Vista Verde (lô Y2), khu căn hộ thương mại Y1 và Define (lô Z2).
Để phổ biến thông tin, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng công bố các thông tin của dự án theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Theo đó, số lượng dự án được công bố lần này tăng cao so với các đợt công bố trước đó.Trước đó, UBND TP.HCM đã công bố 17 dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.
Cụ thể: Các dự án được phép bán cho người nước ngoài gồm 1 loạt công trình như: Khu nhà ở Dragon Village do Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư; Chung cư căn hộ City Garden do Công ty cổ phần City Garden làm chủ đầu tư; Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng do Công ty Cổ phần Gamuda Land làm chủ đầu tư...
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được mua và sở hữu nhà ở trong thời hạn tối đa 50 năm theo quy định của pháp luật nhà ở phải là nhà ở thuộc các dự án nhà ở thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ngoài khu vực bảo vệ quốc phòng, an ninh bao gồm căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ mà quyền sở hữu nhà ở có thời hạn gắn liền với quyền sử dụng đất ở có thời hạn.
