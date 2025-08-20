Triển khai thí điểm cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM

Rà soát, đề xuất các dự án để quy hoạch phát triển nhà ở xã hội

Ngày 20/8, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường đã có chỉ đạo yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 201 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cho hay chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM đến năm 2030 là đầu tư xây dựng 69.700 căn nhà ở xã hội (trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 là 26.200 căn, giai đoạn 2026 - 2030 là 43.500 căn).

Cụ thể như sau: Năm 2025: 2.874 căn; Năm 2026: 6.410 căn; Năm 2027: 9.610 căn; Năm 2028: 12.820 căn; Năm 2029: 16.020 căn; Năm 2030: 19.221 căn. Nhằm đạt được chỉ tiêu trên, thành phố đã đăng ký với Bộ Xây dựng về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 như sau: 3 dự án dự kiến hoàn thành với quy mô 2.316 căn hộ; 8 dự án dự kiến khởi công với quy mô khoảng 8.000 căn.Tuy nhiên, thực tế hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM vẫn đang rất khan hiếm.

Để tăng nguồn cung nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nội vụ rà soát nội dung đề xuất của Sở Xây dựng về thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội TP.HCM, trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

TP.HCM đang khan hiếm nguồn cung nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Sở Tư pháp khẩn trương rà soát, có ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quy định trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội; lồng ghép với các nội dung khác có liên quan để thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.



Ngoài ra, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất trình UBND Thành phố xem xét, thành lập Tổ Công tác giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (theo Luật Nhà ở); tiếp tục thực hiện nội dung Thông báo số 85/TB-VP ngày 21/7/2025 liên quan nội dung thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 201/2025/QH15, phấn đấu giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện song song các thủ tục hành chính khác nhưng phải tuân thủ đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của từng bước.

Về quy hoạch bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, Sở Xây dựng được giao rà soát, đề xuất danh mục các dự án, các bước thực hiện về quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn TP.HCM (mới); báo cáo, đề xuất trình UBND Thành phố xem xét.

Liên quan đến vấn đề phát triển nhà ở xã hội, ngày 19/8, TP.HCM đã khởi công Dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình. Công trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Công trình có tổng diện tích sàn gần 30.000 m2, cung cấp 209 căn hộ nhà ở xã hội cho người dân trên địa bàn.