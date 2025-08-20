TP.HCM khởi công dự án nhà ở xã hội gần 30.000m2

TP.HCM có thêm dự án nhà ở xã hội mới

Sở Xây dựng TP.HCM cho hay chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM đến năm 2030 là đầu tư xây dựng 69.700 căn nhà ở xã hội (trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 là 26.200 căn, giai đoạn 2026 - 2030 là 43.500 căn).

Cụ thể như sau: Năm 2025: 2.874 căn; Năm 2026: 6.410 căn; Năm 2027: 9.610 căn; Năm 2028: 12.820 căn; Năm 2029: 16.020 căn; Năm 2030: 19.221 căn. Nhằm đạt được chỉ tiêu trên, thành phố đã đăng ký với Bộ Xây dựng về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 như sau: 3 dự án dự kiến hoàn thành với quy mô 2.316 căn hộ; 8 dự án dự kiến khởi công với quy mô khoảng 8.000 căn.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM vẫn đang rất khan hiếm. Trước tình hình trên, ngày 19/8, TP.HCM đã khởi công dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình. Công trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người lao động tại TP.HCM mong chờ nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Ông Đậu Minh Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên HUD cho biết, Dự án nhà ở xã hội Thủ Đức gồm 3 khối nhà cao 7 tầng trên nền khối đế 2 tầng tích hợp hệ thống dịch vụ tiện ích, thương mại và bãi đỗ xe hiện đại.

Tổng diện tích sàn gần 30.000 m2, cung cấp 209 căn hộ nhà ở xã hội được thiết kế thông minh, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, đảm bảo không gian sống thoáng đãng và thẩm mỹ. Công trình nhằm mục đích phục vụ nhu cầu chỗ ở cho người dân.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành chỉ tiêu 199.400 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030; trong đó, riêng năm 2025 phải hoàn thành 13.040 căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước đây).

Thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2030. Do vậy, UBND Thành phố đã và đang khẩn trương chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố nghiên cứu triển khai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền…