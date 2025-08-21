Trung Quốc đảo ngược chính sách đầy kịch tính với tài sản số
V.N (Theo Reuters)
21/08/2025 1:44 PM (GMT+7)
Trung Quốc đang xem xét cho phép lần đầu tiên sử dụng stablecoin gắn với đồng nhân dân tệ, một bước đi được coi là sự đảo ngược chính sách đầy kịch tính và nhằm nâng cao vai trò toàn cầu của đồng tiền này, Reuters dẫn các nguồn tin riêng cho biết.
Quốc vụ viện - tức nội các Trung Quốc - dự kiến sẽ xem xét một lộ trình vào cuối tháng này, trong đó đặt ra các mục tiêu mở rộng việc sử dụng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong nước. Kế hoạch này cũng sẽ bao gồm các biện pháp bảo đảm nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính.
Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức một phiên học tập vào cuối tháng 8, tập trung vào vấn đề quốc tế hóa nhân dân tệ và stablecoin – loại tài sản số đang ngày càng thu hút sự quan tâm toàn cầu. Trong phiên họp đó, các quan chức cấp cao nhiều khả năng sẽ phác thảo phạm vi ứng dụng stablecoin trong thương mại và đặt ra giới hạn cho sự phát triển của nó, một nguồn tin cho hay.
Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ là sự thay đổi mạnh mẽ so với thái độ lâu nay của Bắc Kinh đối với tài sản số. Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tiền mã hóa vào năm 2021 do lo ngại về sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, sự bùng nổ của stablecoin gắn với đô la Mỹ cùng với nỗ lực của Washington trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý đã khiến Bắc Kinh phải cân nhắc lại.
Theo dữ liệu của SWIFT, đồng nhân dân tệ hiện chỉ chiếm 2,88% trong tổng thanh toán toàn cầu - mức thấp nhất trong hai năm, so với 47,19% của đồng đô la Mỹ. Dù Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt và tình trạng thặng dư thương mại kéo dài đã hạn chế khả năng quốc tế hóa đồng tiền này, và đây cũng có thể là trở ngại đối với việc triển khai stablecoin gắn với nhân dân tệ.
Stablecoin thường gắn với một đồng tiền pháp định như đô la Mỹ. Nó được sử dụng để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới tức thì với chi phí thấp. Trong khi các token gắn với đô la Mỹ chiếm ưu thế trên thị trường stablecoin trị giá 247 tỷ USD, Bắc Kinh coi stablecoin gắn với nhân dân tệ là công cụ tiềm năng để đối phó với ảnh hưởng tài chính của Mỹ và thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền của mình rộng rãi hơn.
Các cơ quan quản lý, bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), sẽ được giao nhiệm vụ triển khai khi kế hoạch được phê duyệt, các nguồn tin cho biết. Chi tiết dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.
Một số sáng kiến khu vực đã được triển khai. Hồng Kông đã ban hành luật quản lý stablecoin vào ngày 1/8, trở thành một trong những khu vực pháp lý đầu tiên kiểm soát việc phát hành stablecoin gắn với tiền pháp định, trong khi Thượng Hải đang xây dựng trung tâm vận hành quốc tế cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Cả hai thành phố này được kỳ vọng sẽ đi đầu trong việc triển khai thí điểm.
Trung Quốc cũng dự kiến sẽ thảo luận về việc mở rộng sử dụng nhân dân tệ và khả năng ứng dụng stablecoin trong thương mại và thanh toán xuyên biên giới với các quốc gia đối tác tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức ở Thiên Tân từ ngày 31/8 đến 1/9, theo các nguồn tin.
Dù còn nhỏ bé, thị trường stablecoin đang tăng trưởng nhanh chóng. Ngân hàng Standard Chartered dự báo quy mô có thể tăng từ khoảng 247 tỷ USD hiện nay lên tới 2 nghìn tỷ USD vào năm 2028.
