Trước lễ 2/9, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đón thêm hãng bay mới

Hãng hàng không mới góp mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 21/8, hãng hàng không Vietravel Airlines đã chính thức góp mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, đây là đại diện mới có mặt tại nhà ga T3 sau Vietnam Airlines Group và Bamboo Airways.

Cụ thể, tất cả chuyến bay nội địa của Vietravel Airlines đã chính thức cất và hạ cánh tại nhà ga T3. Hãng cũng lưu ý hành khách đến nhà T3 thì vào cửa D1 và D2. Khu vực quầy check-in Vietravel Airlines là từ quầy số 25 đến quầy số 31. Cửa khởi hành các chuyến bay của Vietravel Airlines sẽ thay đổi linh hoạt từ gate số 1 đến gate số 5 (tại tầng 1) hoặc từ cầu ống 10 đến cầu ống 13.

Trước đó, ngày 19/8, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã được chuyển khai thác sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Hãng hàng không Vietravel Airlines chính thức góp mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Vietravel Airlines

Theo đó, đợt chuyển đổi lần này bao gồm toàn bộ chuyến bay nội địa của Pacific Airlines và Vasco, cùng các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines trên các đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau. Việc tập trung toàn bộ hoạt động khai thác nội địa tại nhà ga hiện đại giúp Vietnam Airlines Group đồng bộ quy trình phục vụ, thay cho việc khai thác song song tại hai nhà ga như trước đây.

Ngoài ra, một hãng hàng không khác là Bamboo Airways cũng đã chính thức chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa đi/ đến sân bay Tân Sơn Nhất sang nhà ga T3 từ ngày 18/8.

Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị Online, tại khu vực quầy làm thủ tục của Vietravel Airlines đã có một số hành khách. Vì lượng người không đông nên hành khách không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi.

Như vậy, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gần như đã đón đa số các hãng hàng không nội địa. Chỉ còn hãng hàng không Vietjet Air vẫn đang có khu vực làm thủ tục tại nhà ga T1.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 21/8, nhà ga T3 khai thác khoảng 30.000 lượt khách.