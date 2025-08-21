Trước lễ 2/9, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đón thêm hãng bay mới
Gia Linh
21/08/2025 1:12 PM (GMT+7)
Thêm một hãng hàng không mới là Vietravel Airlines chính thức góp mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trước giai đoạn lễ 2/9 để phục vụ hành khách.
Hãng hàng không mới góp mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất
Ngày 21/8, hãng hàng không Vietravel Airlines đã chính thức góp mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, đây là đại diện mới có mặt tại nhà ga T3 sau Vietnam Airlines Group và Bamboo Airways.
Cụ thể, tất cả chuyến bay nội địa của Vietravel Airlines đã chính thức cất và hạ cánh tại nhà ga T3. Hãng cũng lưu ý hành khách đến nhà T3 thì vào cửa D1 và D2. Khu vực quầy check-in Vietravel Airlines là từ quầy số 25 đến quầy số 31. Cửa khởi hành các chuyến bay của Vietravel Airlines sẽ thay đổi linh hoạt từ gate số 1 đến gate số 5 (tại tầng 1) hoặc từ cầu ống 10 đến cầu ống 13.
Trước đó, ngày 19/8, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) đã được chuyển khai thác sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo đó, đợt chuyển đổi lần này bao gồm toàn bộ chuyến bay nội địa của Pacific Airlines và Vasco, cùng các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines trên các đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau. Việc tập trung toàn bộ hoạt động khai thác nội địa tại nhà ga hiện đại giúp Vietnam Airlines Group đồng bộ quy trình phục vụ, thay cho việc khai thác song song tại hai nhà ga như trước đây.
Ngoài ra, một hãng hàng không khác là Bamboo Airways cũng đã chính thức chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa đi/ đến sân bay Tân Sơn Nhất sang nhà ga T3 từ ngày 18/8.
Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị Online, tại khu vực quầy làm thủ tục của Vietravel Airlines đã có một số hành khách. Vì lượng người không đông nên hành khách không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi.
Như vậy, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gần như đã đón đa số các hãng hàng không nội địa. Chỉ còn hãng hàng không Vietjet Air vẫn đang có khu vực làm thủ tục tại nhà ga T1.
Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 21/8, nhà ga T3 khai thác khoảng 30.000 lượt khách.
Trước lễ 2/9, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đón thêm hãng bay mới
Thêm một hãng hàng không mới là Vietravel Airlines chính thức góp mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trước giai đoạn lễ 2/9 để phục vụ hành khách.
Hà Nội phát miễn phí nước uống và đồ ăn cho người dân xem diễu binh, diễu hành 2-9
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cung ứng nước uống, bánh mỳ, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí khi người dân đến xem diễu binh Quốc khánh 2-9.
Tối nay (21/8) diễn ra tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình
Tối nay, ngày 21/8, lúc 20 giờ dự kiến sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Các tuyến đường nào ở Hà Nội cấm phương tiện để phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 vào hôm nay?
Theo kế hoạch, hôm nay (21/8), Ban Tổ chức sẽ tiến hành Tổng hợp luyện lần 1 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội đã có điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông.
Triển khai thí điểm cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM
Để đáp ứng nhu cầu an cư cho người lao động, lãnh đạo TP.HCM vừa yêu cầu triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
Những địa điểm thuận lợi nhất để xem diễu binh, diễu hành 2/9
Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là địa điểm lý tưởng cho người dân theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 2/9, bởi các khối khi đi qua Quảng trường Ba Đình, sẽ đến ngã tư này và tỏa đi các hướng theo kế hoạch đã định.