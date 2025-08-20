Các thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc nỗ lực vươn tới thành công tại Mỹ bất chấp mối đe dọa thuế quan

Các cửa hàng tại Mỹ của các thương hiệu Trung Quốc Luckin Coffee, Heytea và Pop Mart. Ảnh CNA

Khi Luckin Coffee khai trương 2 cửa hàng đầu tiên tại thành phố New York vào tháng 6, chuỗi này đã trở thành cái tên mới nhất trong loạt thương hiệu Trung Quốc đặt chân lên đất Mỹ.

Chuỗi cà phê này – được thành lập tại Bắc Kinh năm 2017 – hiện đã có hơn 26.000 cửa hàng trên toàn thế giới, bao gồm cả Singapore và Malaysia.

Với những sản phẩm bán chạy như latte dừa và hệ thống đặt hàng qua ứng dụng, Luckin đã vượt qua Starbucks để trở thành chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc cách đây hai năm.

Đây là một trong những công ty Trung Quốc nổi tiếng đang đặt cược lớn vào người tiêu dùng Mỹ, bất chấp cuộc chiến thương mại vẫn đang diễn ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Trong khi các nhà phân tích cho rằng điều kiện rất thuận lợi để các công ty này gia nhập thị trường Mỹ, họ cũng cảnh báo rằng thuế quan của Tổng thống Donald Trump có thể là rào cản.

Những tín hiệu thành công rõ rệt

Chuỗi đồ uống Trung Quốc khác là Heytea đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Mỹ vào cuối năm 2023, trong khi nhà bán lẻ đồ chơi có trụ sở tại Bắc Kinh Pop Mart – nổi tiếng với búp bê Labubu đình đám – cũng mở cửa hàng thường trực đầu tiên tại Mỹ cùng năm đó, sau khi một cửa hàng pop-up đạt thành công.

Cả hai công ty đều cho thấy những tín hiệu thành công rõ rệt tại thị trường Mỹ. Heytea hiện đã có 30 cửa hàng trên khắp nước này, và được cho là thương hiệu trà phát triển nhanh nhất tại Mỹ hiện nay.

Pop Mart cũng chứng kiến tốc độ tăng trưởng vượt bậc, một phần nhờ sự phổ biến của búp bê Labubu.

Công ty cho biết doanh thu tại Mỹ đã tăng hơn 500% trong giai đoạn 2023–2024, trong khi doanh số quý I năm nay tăng 900% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Pop Mart đã có 22 cửa hàng ở Mỹ.

Các chuyên gia chỉ ra nhiều lý do khiến các công ty này chọn Mỹ làm nơi mở rộng, trong đó có sự chững lại của nền kinh tế Trung Quốc.

“Cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế trong nước đang thúc đẩy nhiều công ty hàng đầu, đặc biệt là trong lĩnh vực tiêu dùng, tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài,” ông Arthur Dong, giáo sư tại Trường Kinh doanh McDonough của Đại học Georgetown, cho biết.

“Mỹ lại là một thị trường rất, rất lớn, đồng thời là thị trường cởi mở với những ý tưởng và khái niệm mới”, ông Dong nói thêm.

Giáo sư marketing Larry Chiagouris nói rằng nhiều thương hiệu này nhắm vào khách hàng trẻ, những người có xu hướng cởi mở với thương hiệu mới và bị hấp dẫn bởi chi phí thấp cùng các ưu đãi về giá – điều mà Luckin nổi tiếng.

Chuỗi này đã tung chương trình khuyến mãi khai trương, trong đó khách hàng Mỹ có thể mua đồ uống đầu tiên với giá 1,99 USD. Món rẻ nhất trong menu là cà phê drip, giá 3,45 USD.

Một khách tham quan cầm búp bê Labubu tại gian hàng của Pop Mart trong ngày khai mạc sự kiện Comic-Con International ở San Diego, California, Mỹ, ngày 24/7/2025. (Ảnh: Reuters/Mike Blake)

“Người tiêu dùng trẻ sẵn sàng thử bất cứ điều gì một hoặc hai lần. Họ cũng có ít nguồn lực hơn; họ không có túi tiền dày như cha mẹ hay ông bà, nên đôi khi buộc phải chọn những sản phẩm giá thấp”, ông Chiagouris, giảng dạy tại Trường Kinh doanh Lubin của Đại học Pace, cho biết.

“Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để thâm nhập một thị trường – thông qua việc bán cho giới trẻ. Và giới trẻ thường tạo ra xu hướng, vậy nên đây là sự kết hợp hoàn hảo”, ông nói thêm.

Theo ước tính, các công ty Trung Quốc đang tìm cách niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ đã đạt kỷ lục trong năm nay. Chỉ riêng nửa đầu năm 2025 đã có 36 công ty lên sàn tại Mỹ.

Vấn đề thuế quan

Tuy nhiên, cuộc chiến thuế quan của ông Trump có thể đe dọa đến một số công ty này trong nỗ lực gây tiếng vang ở Mỹ, các chuyên gia nhận định.

Ông Dong lưu ý rằng các công ty kinh doanh hàng hóa, chẳng hạn như Pop Mart bán đồ chơi và tượng sưu tầm, sẽ phải đối mặt với thách thức về thuế quan, tùy thuộc vào nguồn gốc sản phẩm.

“Tất cả họ sẽ phải chịu các loại thuế áp dụng chung… Nhưng với những công ty cung cấp dịch vụ như Heytea và Luckin Coffee thì sẽ không phải chịu thuế, trừ khi họ nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc hoặc từ quốc gia xuất xứ”, ông Dong bổ sung.

Một tuần trước, ông Trump đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại với Trung Quốc thêm 90 ngày. Điều này đã ngăn việc Mỹ nâng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 145%, trong khi thuế Trung Quốc với hàng Mỹ dự kiến tăng lên 125%.

Hiện tại, thỏa thuận giữ nguyên mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc áp thuế 10% với hàng Mỹ.

Khi thỏa thuận này hết hạn vào giữa tháng 11, cả hai cường quốc sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận dài hạn hơn – điều mà nhiều công ty Trung Quốc đang trông đợi, trong nỗ lực tận dụng sức mua dồi dào của người tiêu dùng Mỹ.