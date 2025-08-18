Diana Việt Nam tiếp tục lên tiếng lần 2 sau sự cố liên quan rapper Negav

Diana Việt Nam liên tục ra thông cáo

Diana Việt Nam đăng thông tin trên trang facebook

Ngày 8/8, Diana công bố Negav là khách mời đặc biệt của chiến dịch quảng bá; ngoài Negav, chương trình còn có Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc. Tới ngày 10/8, Negav xuất hiện tại sự kiện ở TP.HCM. Công bố này lập tức gây tranh cãi do nam rapper từng vướng ồn ào phát ngôn và đời tư, bị cho là xung đột với thông điệp “tôn vinh & bảo vệ phụ nữ” mà nhãn hàng theo đuổi.

Trước phản ứng tiêu cực, phía nhãn hàng đã gỡ các nội dung liên quan tới Negav trên fanpage và đêm 17/8 đăng thông cáo đầu tiên: gửi lời cảm ơn về “những phản hồi thẳng thắn”, xin lỗi vì lựa chọn khách mời “gây hiểu lầm và chưa phù hợp”, đồng thời khẳng định chưa có kế hoạch chọn gương mặt đại diện chính thức cho thương hiệu. Tuy vậy, dư luận đánh giá lời xin lỗi này còn thiếu sức thuyết phục.

Sáng 18/8, Diana ra thông cáo bổ sung: thừa nhận sai sót nghiêm trọng, cho biết “cảm tính cá nhân của một thành viên trong đội ngũ đã ảnh hưởng tới quyết định”, cam kết kỷ luật nghiêm khắc cá nhân liên quan và siết chặt quy trình lựa chọn nghệ sĩ (bổ sung tiêu chí kiểm soát rủi ro hình ảnh, cơ chế phản biện và phê duyệt nhiều tầng).

Ngày 8/8, Diana công bố Negav là khách mời đặc biệt của chiến dịch quảng bá

Cụ thể, Diana thừa nhận rằng việc lựa chọn khách mời chưa phù hợp với giá trị mà thương hiệu Diana luôn theo đuổi: Tôn vinh và bảo vệ phụ nữ. Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã không kiểm soát tốt trong khâu lựa chọn nghệ sĩ, để cảm tính cá nhân của một thành viên trong đội ngũ ảnh hưởng đến quyết định. Đây là thiếu sót nghiêm trọng và chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm.

Tin hot thị trường ngày 19/8: Hà Nội tiêu huỷ hơn 90 nghìn mỹ phẩm vi phạm

Đồng thời, thương hiệu này cho biết, hiện đang tiến hành xem xét và áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan, theo đúng quy định của công ty. “Mọi quyết định liên quan đến thương hiệu phải dựa trên giá trị cốt lõi, tuyệt đối không được để cảm tính cá nhân chi phối” - Diana khẳng định và nhấn mạnh: “Diana hiện không sử dụng bất kỳ nghệ sĩ nào làm gương mặt đại diện chính thức. Các nghệ sĩ từng xuất hiện trong sự kiện của chúng tôi chỉ là khách mời, không đại diện cho thương hiệu”.

Để đảm bảo sự việc tương tự không tái diễn, Diana cho biết đã: Rà soát và siết chặt quy trình lựa chọn khách mời, bổ sung tiêu chí kiểm soát rủi ro hình ảnh. Thiết lập cơ chế phản biện và phê duyệt nhiều tầng trước khi công bố nghệ sĩ. Cam kết lắng nghe và tham khảo ý kiến cộng đồng nhiều hơn trong các hoạt động gắn với thương hiệu.

“Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã để cộng đồng lo lắng và thất vọng. Diana trân trọng mọi phản hồi và coi đây là động lực để thay đổi, hoàn thiện nhằm mang đến những giá trị tốt đẹp và phù hợp hơn với cộng đồng phụ nữ Việt Nam” - Ban Lãnh đạo Công ty Diana nói.

Dù doanh nghiệp đã hai lần xin lỗi trong vòng chưa đầy 24 giờ, nhiều bình luận kêu gọi tẩy chay vẫn xuất hiện trên mạng xã hội. Ngay dưới status của trang Facebook Diana Vietnam nhiều bình luận thể hiện thái độ gay gắt: “Chúng tôi không phải bạo lực mạng hay đang quá đáng với brand đâu. Đây chính là làn sóng phẫn nộ mà brand xứng đáng được nhận vì sự vô trách nhiệm và sai lầm của mình, đi ngược lại với tiêu chí và cốt lõi mà brand đề ra. Nhân vật đó mang lại cho brand bao nhiêu lợi ích trước mắt, thì nay chúng tôi mang brand trở lại với thực tế, rằng quyết định sai lầm của brand đã làm tổn hại nghiêm trọng đến thương hiệu tới cỡ nào!! Tôi chỉ biết nói rằng THỰC SỰ THẤT VỌNG!!!!”. Hay một bình luận khác: “Đã yêu cầu hoàn 1 đơn trên shopee. Thất vọng ghê gớm!”…

Nhiều ý kiến của giới truyền thông cho rằng Diana xử lý nhanh nhưng còn lúng túng ở bước đầu; muốn lấy lại niềm tin, thương hiệu cần chứng minh thay đổi bằng quy trình minh bạch và hành động cụ thể, thay vì dừng ở lời xin lỗi. “Điểm yếu nằm ở khâu kiểm soát rủi ro và thẩm định giá trị – hành vi quá khứ của nghệ sĩ, vốn cần quy trình độc lập và nhiều tầng phê duyệt, đặc biệt với các nhãn hàng hướng tới phụ nữ” - một cán bộ trong lĩnh vực truyền thông cho hay.

Vì sao rapper Negav gây phẫn nộ?

Negav có tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh học và viết rap từ khi học cấp 2. Năm 2018, anh gia nhập tổ đội Tổ Quạ - tập hợp nhiều rapper tên tuổi như Blacka, Datmaniac, Cam, Pjpo, Táo…

Giá vàng hôm nay 19/8: Vàng miếng SJC lập đỉnh, vàng trong nước chưa dừng "dậy sóng"

Năm 2022, Negav gia nhập tổ đội GERDNANG. Từ khi tham gia chương trình Hành trình rực rỡ, 2 Ngày 1 đêm, Anh trai say hi, Negav thu hút lượng lớn sự quan tâm của khán giả. Anh là một trong những rapper gen Z sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Negav vướng ồn ào liên quan đến nhóm kín trên Facebook. Nhóm kín do tài khoản Dang Thanh An (được cho là của Negav) lập và làm quản trị gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Negav sau đó lên tiếng xin lỗi vì những bài đăng nhạy cảm, có nhiều nội dung không phù hợp trong quá khứ. “Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng tới ba mẹ, gia đình, những người anh em, các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều”, anh cho biết.