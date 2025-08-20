Hàng trăm ngàn vé máy bay được bổ sung, phục vụ kỳ lễ 2/9

Hàng không bổ sung vé máy bay phục vụ cao điểm

Dự báo, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân qua đường hàng không sẽ tăng cao trong dịp lễ 2/9 sắp tới. Các hãng hàng không đã chủ động kế hoạch tăng tải để phục vụ.

Các chuyên gia đánh giá việc tăng số ghế cung ứng vé máy bay trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9 là nỗ lực lớn của các hãng hàng không trong bối cảnh ngành hàng không thiếu hụt máy bay do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi động cơ để kiểm tra trên toàn cầu.

Cụ thể, Vietnam Airlines cho hay hãng sẽ cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến, tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước.

Trên mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TP.HCM và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế... Tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với cùng kỳ 2024.

Các hãng hàng không bổ sung hàng loạt vé máy bay để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ 2/9. Ảnh: Gia Linh

Các đường bay quốc tế được tăng chuyến nhiều nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc. Tổng số ghế quốc tế đạt gần 177.000 chỗ, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước.

Hiện nay, các đường bay du lịch nội địa trọng điểm ghi nhận tỷ lệ lấp đầy gần 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Các chuyến bay đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc cũng đạt kết quả tích cực với tỷ lệ lấp đầy từ 60% đến 70%.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt. Khi mua vé trong các ngày 19/8, 01/9 và 02/9, hành khách được tặng e-voucher giảm trực tiếp 290.000 đồng khi mua vé hạng Phổ thông Đặc biệt và 198.000 đồng khi mua vé hạng Phổ thông Linh hoạt. Mỗi mã đặt chỗ sẽ nhận 01 e-voucher qua thư điện tử.

E-voucher áp dụng cho các vé xuất từ 19/8 đến 30/11/2025, với hành trình khởi hành từ 19/8/2025 đến 28/2/2026 trên tất cả các chặng bay nội địa của Vietnam Airlines. Số lượng e-voucher có giới hạn và chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi quà tặng được trao hết.

Hãng khuyến nghị hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian trong mùa cao điểm, gồm: làm thủ tục qua website, ứng dụng di động hoặc tại các kiosk tự làm thủ tục. Hành khách cũng có thể sử dụng tính năng check-in và xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID để rút ngắn thời gian làm thủ tục an ninh và lên máy bay.

Trong khi đó, đại diện khác là Vietjet Air cho biết hãng cũng có kế hoạch tăng cường hàng loạt ghế trong giai đoạn cao điểm 2/9. Tuỳ vào tình hình thực tế, hãng sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu người dân.