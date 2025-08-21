Doanh nhân Malaysia xây công viên kiểu Disneyland về loại trái cây gây tranh cãi nhất thế giới





Du khách đến công viên chủ đề sầu riêng DurianBB Park ở Malaysia sẽ được chọn lựa nhiều loại sầu khác nhau. Ảnh: CNN.

Tại công viên chủ đề sầu riêng DurianBB Park ở Kuala Lumpur, du khách được phục vụ khay sầu riêng nhiều loại – từ giống Musang King ngọt ngào cho đến giống Black Thorn béo ngậy như kem trứng – đều được trồng tại nông trại của công ty. Khách đeo găng tay nhựa để tránh mùi nồng nặc khó chịu với những người ghét sầu riêng, trong khi những người yêu thích lại khen hương vị giống caramel hay thậm chí cheesecake.

“Cái vị đặc trưng ấy, bạn sẽ hoặc cực yêu hoặc cực ghét” - Adrian Choy, người có chức danh chính thức là "Đầu bếp mơ mộng" (Chief Dreamer) của DurianBB - chia sẻ.

Loại trái cây nhiệt đới này có nguồn gốc Đông Nam Á và từ lâu đã rất được ưa chuộng ở Trung Quốc - thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Những năm gần đây, sầu riêng còn được coi là món quà cho các cặp đôi mới đính hôn. Theo báo cáo của ngân hàng HSBC (2023), “cơn sốt sầu riêng” do người tiêu dùng Trung Quốc dẫn đầu đã bắt đầu từ 2017. Riêng giai đoạn 2022–2023, xuất khẩu sầu riêng từ Đông Nam Á sang Trung Quốc tăng 400% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng của quả tươi đang chậm lại. “Tôi tin rằng đây là một trào lưu đang phai nhạt” - Aris Dacanay, chuyên gia kinh tế ASEAN tại HSBC, nhận định. Nhưng ông cho rằng tiềm năng kinh tế từ sầu riêng vẫn còn rất lớn, nhất là trong sáng tạo: “Vấn đề không còn là ai trồng nhiều hơn, mà là ai làm được điều khác biệt”.

Đó chính là hướng đi của DurianBB. Ngoài bán quả tươi (năm ngoái công ty xuất sang Trung Quốc khoảng 10.000 quả), DurianBB còn phát triển trải nghiệm du lịch và sản phẩm lưu niệm: Dựng nhạc kịch chủ đề sầu riêng cho trẻ em, thiết kế nhân vật sầu riêng bán tại Toys “R” Us, mở DurianBB World với cửa hàng tráng miệng, khu vui chơi tương tác và lớp học “masterclass sầu riêng” hàng ngày.

Ngoài ra còn có DurianBB Academy - nông trại rộng 30 mẫu gần Kuala Lumpur – nơi du khách có thể chơi trò chơi hội chợ, xem “ảo thuật khoa học sầu riêng” hay tham gia lớp học chuyên sâu. Choy nói mục tiêu của ông là “mang hạnh phúc đến bằng sầu riêng”.

Theo Choy, DurianBB đón khoảng 400.000 - 500.000 khách mỗi năm, một nửa đến từ Trung Quốc, và kỳ vọng sẽ tăng lên 700.000 - 800.000 khách/năm sau khi học viện đi vào hoạt động chính thức cuối năm nay. Doanh thu năm 2024 đạt khoảng 10 triệu USD, phần lớn đến từ mảng quà lưu niệm.

Trong khi đó, khắp châu Á cũng đang nở rộ những sáng kiến xoay quanh sầu riêng: nhà hàng ở Bangkok phục vụ omakase sầu riêng, khách sạn hạng sang Hong Kong bán set trà chiều sầu riêng, IKEA Hong Kong tung kem và croissant sầu riêng. Pizza Hut tại Trung Quốc thậm chí bán tới 30 triệu chiếc pizza sầu riêng chỉ trong 11 tháng năm 2024.

Tuy nhiên, Choy tin rằng DurianBB đang đi trước một bước với tầm nhìn xa hơn: mở “DurianBB Universe” tại Singapore – một tổ hợp trải nghiệm tích hợp lớn nhất thế giới về sầu riêng, từ công viên giải trí, lớp học cho đến phim ảnh.

“Chúng tôi luôn nghĩ ra ý tưởng mới” - Choy nói. “Có thể là phim, hay cả series truyền hình. Chúng tôi muốn biến sầu riêng thành trải nghiệm toàn cầu”.