Người trẻ thích ở nhà mặt đất hơn chung cư

An cư là ước mơ của nhiều người trẻ (Nguồn: Internet).

An cư là ước mơ của nhiều người trẻ

Sau thời gian làm việc căng thẳng cả ngày, mỗi người đều cần một nơi nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Nhà thuê không có tính ổn định, người thuê phụ thuộc nhiều vào chủ nhà. Việc có nhà riêng hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình vẫn là niềm mong mỏi của phần lớn người trẻ hiện nay.

Tuy vậy, việc sở hữu được một căn nhà riêng thực sự không hề đơn giản. Giá nhà đất, chung cư tăng hàng năm không tỷ lệ thuận với thu nhập trung bình của người dân khiến việc mua nhà ngày càng trở thành một ước mơ xa vời.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc kênh Batdongsan.com.vn cho biết, trong giai đoạn 2002 - 2020, giá nhà Hà Nội có mức tăng khủng khiếp. Cụ thể, giá nhà tại quận Hoàn Kiếm năm 2002 là 11 triệu đồng/m2. Đến năm 2020, con số đó đã nhảy vọt lên 360 triệu đồng/m2, tức tăng 33 lần trong chưa đầy 2 thập kỷ.

So sánh cùng với đó, mức độ thu nhập bình quân của người dân thay đổi không đáng kể. Năm 2010, thu nhập bình quân/tháng của người Việt Nam là 1.387.000 đồng. Đến năm 2019, con số đó mới tăng lên là 4.295.000 đồng, tăng khoảng 3 lần so với 9 năm trước. 2 năm sau đó, thu nhập bình quân còn giảm nhẹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. So sánh tốc độ tăng giá nhà và tốc độ tăng thu nhập bình quân, việc mua nhà thực sự trở thành một vấn đề khó khăn đối với nhiều người.

Bởi thế, việc tạo ra những sản phẩm bất động sản phù hợp với túi tiền, nhu cầu thực của người dân cũng trở thành bài toán khó cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Ưu tiên trong việc lựa chọn căn hộ của người trẻ

Sự lựa chọn chốn an cư của người trẻ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như khả năng tài chính, sở thích, nhu cầu... của chính họ. Một số người ưu tiên không gian sống xanh, trong lành, một số người ưu tiên việc nhà ở phải gần trung tâm để tiện lợi cho việc di chuyển.

Anh Nguyễn Huy Anh (32 tuổi), một nhân viên thị trường chia sẻ: “Tất nhiên là ai chẳng muốn mua được nhà riêng để an cư. Thu nhập của vợ chồng tôi thuộc vào loại trung bình. Hai vợ chồng tôi cũng muốn mua nhà nhưng khả năng phải về vùng ngoại ô mới có thể mua được nhà riêng. Thứ nhất là thu nhập còn thấp, thứ hai là tôi cảm giác không khí ở đấy trong lành hơn ở thành phố”.

Nhà mặt đất vẫn là lựa chọn được ưu tiên đối với người trẻ (Nguồn: Internet).

Trong khi đó, chị Nguyễn Phan Ngọc Linh (25 tuổi), một nhân viên kinh doanh bày tỏ: “Tôi cần một nơi nằm ở khu vực không quá xa trung tâm Hà Nội để tiện cho công việc, cũng như tiện chăm sóc cho bố mẹ. Giá cả tầm 4 tỷ đồng đổ lại. Tôi ưu tiên nhà mặt đất hơn vì ở chung cư dạo gần đây có nhiều vụ cháy nổ nên tôi hơi sợ. Ngoài ra, chung cư còn bị mất giá, xuống cấp theo thời gian nên tôi cũng không thấy ổn lắm”.

Tương tự, anh Tô Trọng Giang (32 tuổi) - giảng viên âm nhạc cũng không mặn mà với mô hình chung cư: “Tôi không thích ở chung cư. Việc chờ đợi thang máy di chuyển rất mất thời gian. Xuống hầm tìm xe cũng phức tạp, nhất là giờ cao điểm, lối ra vào rất ùn tắc. Nhiều khi tôi phải mất đến 15 phút mới ra được khỏi nhà. Hiện tại tôi làm việc ở trung tâm nên buộc phải thuê nhà khu trung tâm để ở, chứ sau này nói đến “an cư” thì tôi vẫn thích ở ngoại thành hơn, không khí trong lành hơn nội thành nhiều”.

Mặc dù chung cư đang phát triển với ngày một nhiều tiện ích, nhưng khi hỏi về chuyện “an cư” lâu dài, phần lớn người trẻ vẫn lựa chọn nhà mặt đất. Có lẽ, nhà mặt đất vẫn là biểu tượng cho sự chắc chắn, ổn định. Ngoài ra, đây cũng là một loại hình đầu tư bất động sản lý tưởng giữa bối cảnh giá đất tăng mạnh hàng năm như hiện nay.

Lựa chọn chung cư hay nhà mặt đất đều có ưu, nhược điểm

Trên thực tế, mỗi loại hình nhà ở đều có những ưu, nhược điểm riêng và lựa chọn của mỗi người sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như sở thích, quan điểm sống, điều kiện tài chính…

Hiện nay, giá cả nhà mặt đất, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Hồ Chí Minh luôn đắt hơn nhiều so với căn hộ chung cư. Trong bối cảnh giá cả nhà đất leo thang như hiện nay, giá một căn nhà mặt đất tại thành phố lớn đang cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân của người dân.

Chị Đỗ Hồng Nhung (27 tuổi), một nhân viên kinh doanh chia sẻ rằng: “Giá nhà mặt đất ở Hà Nội hiện tại đang cao đến mức bất hợp lý, nằm ngoài khả năng mua đối với một người có thu nhập trung bình hay thu nhập thấp trong xã hội. Mặc dù rất thích ở nhà mặt đất, nhưng khi nghĩ đến việc phải bỏ ra một số tiền lớn để mua thì tôi cũng khá ái ngại”.

Trên thực tế, giá nhà ở mặt đất tại các vùng quê hay ngoại thành không quá đắt đỏ, nhưng các dịch vụ tiện ích sẽ có chất lượng kém hơn nhiều so với khu vực trung tâm thành phố.

Chung cư giá thành rẻ hơn nhưng cũng có những “điểm trừ” cần xem xét (Nguồn: Internet).

Ngược lại, giá thành các căn hộ chung cư có thể “mềm” hơn và được hỗ trợ phương án trả góp. Tuy nhiên, mô hình chung cư cũng tồn tại một số nhược điểm như mất giá theo thời gian, không phải là loại hình đầu tư bất động sản lý tưởng; khó khăn hơn trong vấn đề sửa chữa, cần phải xin phép ban quản lý; tắc thang máy vào giờ đi làm, đi học...

Nói tóm lại, dù là chung cư hay nhà mặt đất cũng đều có những lợi ích cũng như bất cập riêng. Đứng trước lựa chọn nơi an cư, người trẻ cần cân nhắc kỹ lưỡng về nhu cầu sử dụng thực tế và điều kiện tài chính để có quyết định phù hợp nhất.





Theo Xây dựng