Bằng sức trẻ, tư duy mới và cách làm khoa học, họ đang viết nên những câu chuyện làm giàu truyền cảm hứng, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Vượt cả trăm km mang cam Cao Phong về đất Cao Lộc

Chúng tôi tìm đến gia đình anh Lý Văn Lùng thôn Bản Héc, xã Cao Lộc vào một ngày cuối thu, khi những vườn cam, quýt đang bắt đầu ửng vàng, báo hiệu một mùa thu hoạch ngọt ngào.

Anh Lý Văn Lùng đã có thu nhập ổn định bên vườn cam đường canh, cam cao phong, quýt bản địa. Ảnh: Hoàng Tính

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lùng không giấu được niềm tự hào cho hay: Trước đây, kinh tế gia đình chỉ trông vào cây ngô, cây lúa vì vậy rất khó khăn. Năm 2016 tôi đã quyết định vượt cả trăm km sang vùng Cao Phong để tìm hiểu về cây cam.

Không chỉ thăm vườn qua loa, mà anh Lùng đã xin vào làm thuê cho các nhà vườn ở Cao Phong để học hỏi những kinh nghiệm từ cách chọn giống, làm đất đến kỹ thuật chăm bón, tỉa cành…

Một năm sau học hỏi, năm 2017 với kiến thức đã tích lũy và niềm tin sắt đá, anh Lùng trở về xã Cao Lộc và mang theo những cây giống cam Cao Phong đầu tiên về trồng.

Với những kinh nghiệm tích lũy, anh Lùng đã chọn cho mình một hướng đi bền vững: canh tác theo hướng hữu cơ.

Khác với những cây trồng khác, phải sau 4 năm ròng, những cây cam mới bắt đầu cho quả bói nhưng phải đến khi được trực tiếp nếm những trái cam thấy có vị ngọt thì thành quả mới bắt đầu được ghi nhận, anh Lùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Để thuận lợi cho quá trình thu hoạch hàng năm, kéo dài thời gian, ngay từ đầu anh Lùng đã tính toán trồng 300 cây cam cao phong, cam đường canh, quýt bản địa.

Giờ đây, cứ từ tháng 8 kéo dài đến cuối năm là gia đình anh Lùng lại tất bật cắt cam, quýt để bán cho thương lái. Tính riêng năm 2024, gia đình anh Lùng đã có thu nhập trên 200 triệu đồng từ vườn cây cam, quýt.

Không dừng lại ở vườn cam, quýt 300 cây, anh Lùng tiếp tục mở rộng quy mô, đến nay, khu vườn đã có gần 1.000 cây cam đường canh, cam cao phong và quýt bản địa.

Chàng trai 9X và vườn cây trăm triệu từ vốn chính sách

Rời vườn cam của anh Lùng, chúng tôi tới xã Công Sơn gặp anh Lăng Văn Cừ (sinh năm 1997), một người dân tộc Nùng, khi anh đang cùng gia đình chăm sóc vườn cây ăn quả sum suê của mình.

Anh Lăng Văn Cừ với vườn mận, xoài, hồng...

Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng anh Cừ đã là ông chủ của một mô hình kinh tế tổng hợp với cây xoài, hồng Bảo Lâm, mận, sen… đáng nể.

Với nụ cười rạng rỡ, anh Cừ cho biết: Trong quá trình phát triển vườn cây ăn quả gia đình tôi đã luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành địa phương. Ngoài những lớp tập huấn về khoa học, kỹ thuật gia đình tôi còn được tiếp cận nguồn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cũng như anh Lùng, anh Cừ cũng lựa chọn việc trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau, để thuận cho việc chăm sóc và thu hoạch. Hiện tại, vườn cây ăn quả của gia đình anh Cừ đang có 400 cây mận, 100 cây xoài, 100 hồng không hạt và 2 sào sen.

Theo anh Cừ, mô hình đa cây đã giúp mùa nào thức nấy, không lo bị "treo" thu nhập. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, các loại cây đều sinh trưởng tốt và cho năng suất cao.

Anh Cừ nhẩm tính: Chỉ riêng tiền thu về từ cây ăn quả, mỗi năm gia đình tôi cũng có thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Cử nhân kỹ thuật công nghiệp bỏ phố về phát triển mắc ca

Nếu câu chuyện của anh Lùng và anh Cừ là minh chứng cho ý chí vượt khó, thì trường hợp của anh Nguyễn Ngọc Tùng ở phường Đông Kinh lại là một ví dụ điển hình cho "trí thức về làng".

Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội, anh Tùng có rất nhiều cơ hội để lập nghiệp ở thành thị với một công việc kỹ thuật ổn định, lương cao. Nhưng, chàng cử nhân trẻ lại rẽ ngang, chọn con đường gập ghềnh hơn, về quê khởi nghiệp với nông nghiệp, cụ thể là cây mắc ca.

Anh Nguyễn Ngọc Tùng - Bỏ phố về quê lập nghiệp với những cây mắc ca

Nhiều người ái ngại, thậm chí cho là gàn dở khi một kỹ sư công nghiệp lại đi làm nông dân. Bỏ ngoài tai những lời xì xào, anh Tùng âm thầm bắt tay vào việc. Anh dành thời gian nghiên cứu, học hỏi và quyết định đầu tư lớn.

Đến nay một trang trại mắc ca quy mô khủng với hơn 3.000 cây mắc ca thuộc các giống chất lượng cao như OC và QN đã vươn mình khỏe mạnh trên mảnh đất Lạng Sơn.

Nhìn những hàng cây thẳng tắp, xanh tốt, ai cũng hiểu chủ nhân của nó đã phải bỏ ra bao công sức chăm sóc cẩn thận và khoa học.

Dù học ngành công nghiệp, nhưng khi nghe anh Tùng chia sẻ, ai cũng ngỡ anh là một kỹ sư nông nghiệp thực thụ. Anh am hiểu và chia sẻ nhiều về kỹ thuật trồng, công thức bón phân, cách phòng trừ sâu bệnh, cho đến cả quy trình thu hoạch, chế biến…

Anh Tùng phân tích: Cây mắc ca phải từ năm thứ 5 trở đi, cây mới bắt đầu cho thu hoạch ổn định. Nhưng bù lại, đây là cây trồng có giá trị kinh tế rất cao và lâu dài, với vòng đời kinh tế có thể kéo dài 15-20 năm. Khi vào giai đoạn trưởng thành, mỗi cây có thể cho năng suất ấn tượng, đạt khoảng 30-50 kg hạt tươi..

Với quy mô 3.000 cây, hàng năm, trang trại của anh Tùng thu hoạch khoảng 35 tấn quả tươi. Không chỉ bán thô, anh Tùng còn đầu tư vào khâu chế biến.

Đây chính là bước đi quyết định cho thành công của cây mắc ca, với giá bán ổn định trên thị trường, dao động từ 220.000- 250.000 đồng/kg nhân thành phẩm, sản phẩm mắc ca sấy khô mang lại cho anh Tùng một nguồn doanh thu vô cùng đáng kể.

Những câu chuyện của anh Lý Văn Lùng, anh Lăng Văn Cừ hay anh Nguyễn Ngọc Tùng chỉ là ba trong số rất nhiều tấm gương thanh niên Lạng Sơn đang thành công trên con đường khởi nghiệp với cây ăn quả.

Họ đều là những nông dân thế hệ mới, đang làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp cũ kỹ. Bằng ý chí, tri thức và sự năng động, họ không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn góp phần "thay da đổi thịt" cho cả vùng quê.