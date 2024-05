Những ngày tới, mưa lớn có thể gây ngập cục bộ ở TP.HCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ nay đến ngày 16/5, những nhiễu động trên cao có khả năng gây mưa có xu hướng hoạt động tốt, tác động đến thời tiết của TP.HCM.

Cụ thể, dự báo từ ngày 8/5 đến 16/5, một số khu vực tại TP.HCM có xác suất mưa từ 60-75%. Riêng ngày 10/5, tất cả khu vực thuộc thành phố được dự báo có xác suất mưa 75%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ C, cao nhất từ 33-34 độ C.

Mưa lớn có thể gây ngập cục bộ ở TP.HCM. Ảnh: M.Q

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ.



Ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, thời tiết hôm nay (7/5) tại TP.HCM có mây thay đổi, mưa cũng giảm hẳn, ít mưa, ngày nắng nóng gia tăng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 37 độ C, thấp nhất là 29 độ C; độ ẩm thấp nhất hôm qua 47%, cao nhất 89%. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 35,9 độ C, nhiệt độ thấp nhất 28 độ C.

Mặc dù một số nơi ở Nam bộ đã có mưa đầu mùa, nhưng nhìn chung thời tiết Nam bộ những ngày tới vẫn còn nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6/5, ở khu vực Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Có nơi trên 37 độ C như: Đồng Phú (Bình Phước) 37,1 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 38,3 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,1 độ C, Vĩnh Long 37,5 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Ngày 7 đến 8/5, khu vực Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Trong những ngày tới, khu vực Nam bộ được dự báo tiếp tục có những cơn mưa chuyển mùa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.