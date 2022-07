Những thói quen ăn uống để có làn da đẹp không tì vết

15/07/2022 6:00 AM (GMT+7)

15/07/2022 6:00 AM (GMT+7)

Thông thường chúng ta chỉ chú ý chăm sóc da bằng mỹ phẩm bên ngoài, nhưng thực chất một làn da khỏe đẹp bắt đầu từ việc nuôi dưỡng từ bên trong. Các tế bào da cũ liên tục bong tróc và thay thế, điều đó đồng nghĩa nguồn cung cấp chất dinh dưỡng ổn định là điều cần thiết để hỗ trợ sự thay đổi nhanh chóng này. Thói quen ăn uống cân bằng các loại thực phẩm sẽ giúp bạn nuôi dưỡng làn da mềm mại và không tì vết.

Việc bạn cần làm là chăm sóc tốt da bên ngoài cùng với tối ưu hóa chế độ dinh dưỡng bằng một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng bao gồm trái cây và rau quả giàu chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh từ cá và các loại hạt có dầu, và cung cấp đủ nước.

Dưới đây là những thói quen ăn uống khoa học giúp bạn sở hữu và duy trì một làn da đẹp:

Ăn tối thiểu năm phần trái cây và rau mỗi ngày

Trái cây và rau quả có chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi các tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do này có thể được kích hoạt bởi hút thuốc, ô nhiễm và tác động của ánh nắng mặt trời.

Ăn một loạt các loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc, tối thiểu năm phần mỗi ngày là cần thiết. Beta-carotene, được tìm thấy trong trái cây và rau màu cam như cà rốt, khoai lang và bí ngô , và lutein có trong cải xoăn, đu đủ và rau bina đều rất quan trọng cho sự phát triển tế bào da bình thường và làn da khỏe mạnh.

Tăng cường vitamin C

Chúng ta cần vitamin C để hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy làn da rạng rỡ và giúp vết thâm mau lành. Các nguồn tốt nhất là quả lý chua đen, quả việt quất, bông cải xanh, ổi, trái kiwi, cam, đu đủ, dâu tây và khoai lang .

Vitamin C cũng là chìa khóa để sản xuất collagen, loại protein tạo thành lớp bảo vệ giữ cho làn da của chúng ta căng mọng và được nâng đỡ, đồng thời củng cố các mao mạch máu cung cấp máu nuôi dưỡng làn da của chúng ta.

Bổ sung đủ vitamin E

Vitamin E đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa (tế bào) và đặc biệt là quá trình lão hóa. Thực phẩm giàu vitamin E bao gồm hạnh nhân, bơ, hạt thông, dầu hạt hướng dương và bí ngô.

Tăng thức ăn hàm lượng selen

Selen là một chất chống oxy hóa mạnh và hoạt động cùng với vitamin C và E. Các nghiên cứu cho thấy một chế độ ăn uống giàu selen có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư da, tổn thương do ánh nắng mặt trời và các đốm đồi mồi. Một cách để tăng lượng selen trong cơ thể là ăn quả hạch Brazil. Chỉ cần 2-3 quả hạch sẽ cung cấp đủ lượng khuyến nghị hàng ngày của bạn. Trộn quả hạch Brazil với các loại hạt khác giàu vitamin E như một món ăn nhẹ hoặc rắc salad. Các nguồn cung cấp khác của khoáng chất này bao gồm cá, động vật có vỏ, trứng, lúa mì, cà chua và bông cải xanh.

Chọn thực phẩm nhiều kẽm

Kẽm khoáng giúp giữ cho làn da mềm mại thông qua việc hỗ trợ hoạt động bình thường của các tuyến sản xuất dầu trên da. Nó cũng tham gia vào quá trình chữa bệnh và giúp sửa chữa các tổn thương trên da. Thực phẩm giàu kẽm bao gồm cá, thịt nạc đỏ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt gia cầm, quả hạch, hạt và động vật có vỏ.

Chế độ ăn giàu chất béo lành mạnh

Một số chất béo hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên cho làn da của bạn, giữ cho làn da mềm mại từ bên trong và cải thiện độ đàn hồi. Những chất béo này bao gồm các loại không bão hòa đơn và không bão hòa đa được tìm thấy trong quả bơ , cá nhiều dầu, quả hạch và hạt. Những chất béo này được "đóng gói" khéo léo với một lượng vitamin E có giá trị lành mạnh.

Đặc biệt chú ý đến các nguồn thực phẩm chứa nhiều chất béo không bão hòa gọi là axit béo omega-3. Các axit béo này có khả năng chống viêm và có thể giúp cải thiện tình trạng da như bệnh chàm và bệnh vẩy nến. Chúng cũng tạo thành các khối xây dựng của làn da khỏe mạnh.

Bạn có thể tìm thấy omega-3 trong các loại cá có dầu, chẳng hạn như cá hồi, cá hồi và cá mòi cũng như các nguồn thực vật bao gồm hạt lanh, hạt chia , quả óc chó và dầu hạt cải.

Ăn nhiều thực phẩm chứa Phyto-estrogen

Phyto-estrogen là các hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong thực vật. Chúng có cấu trúc tương tự như hormone sinh dục nữ estrogen và được cho là giúp cân bằng hormone tự nhiên của chúng ta. Điều này rất quan trọng vì estrogen đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da, đặc biệt là hỗ trợ cấu trúc da và giảm thiểu tổn thương da.

Có nhiều loại 'estrogen thực vật' khác nhau, một số được tìm thấy trong đậu nành (isoflavone) như đậu phụ và tempeh , một số khác được tìm thấy trong chất xơ của ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau và hạt lanh (lignans).

Uống 6-8 cốc nước/ngày

Da luôn cần độ ẩm. Ngay cả khi mất nước nhẹ cũng có thể khiến da bạn trông khô, mệt mỏi. Các chuyên gia khuyên chúng ta nên uống từ 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày - tất cả các chất lỏng đều được tính vào lượng cho phép hàng ngày nhưng nước là tốt nhất.

Nếu bạn làm việc trong văn phòng, hãy để một chai nước lớn trên bàn làm việc để nhắc bạn uống. Các loại trà thảo mộc, không chứa caffeine cũng rất tốt. Đừng quên rằng một số loại trái cây và rau quả, chẳng hạn như dưa hấu, dưa chuột cũng góp phần cung cấp chất lỏng - với lợi ích bổ sung là các khoáng chất trong chúng sẽ làm tăng tốc độ hydrat hóa của cơ thể và làn da của bạn.

Ăn lượng carbs có chỉ số GI thấp

Chỉ số đường huyết (GI) là một hệ thống xếp hạng các loại thực phẩm dựa trên carbohydrate dựa trên mức độ chúng được phân hủy chậm hay nhanh trong cơ thể thành glucose. Cố gắng ăn nhiều đậu, cháo và các loại carbohydrate giải phóng chậm khác có chỉ số GI thấp. Những loại carbs này giải phóng năng lượng của chúng vào máu dần dần, cung cấp cho bạn nguồn năng lượng ổn định và khiến bạn cảm thấy ít muốn ăn vặt hơn.

Tránh các loại carbohydrate có GI cao như bánh quy và đồ uống có đường, vì chúng dẫn đến sản xuất insulin, có thể làm hỏng collagen và đẩy nhanh nếp nhăn.

Không ăn kiêng

Giảm và lấy lại cân nhiều lần sẽ khiến làn da của bạn bị chảy xệ, nhăn nheo và rạn da. Chế độ ăn kiêng khem thường thiếu các vitamin và khoáng chất cần thiết. Trong thời gian dài, kiểu ăn kiêng này sẽ phản ánh trên làn da của bạn.

Nếu đang cân nhắc thực hiện một kế hoạch giảm cân, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia về các chế độ ăn kiêng phổ biến và tìm hiểu những điều bạn nên cân nhắc trước khi bắt đầu ăn kiêng.