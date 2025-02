Ông Trump yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ ngừng sản xuất một đồng tiền xu

“Trong một thời gian quá dài, Mỹ đã đúc những đồng xu mà thực sự tốn kém hơn 2 xu. Thật là lãng phí! Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngừng sản xuất những đồng xu mới. Hãy loại bỏ sự lãng phí khỏi ngân sách của quốc gia vĩ đại của chúng ta, ngay cả khi đó chỉ là một xu một lần”, Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội khi ông trở về Washington từ Super Bowl.

Đồng xu một xu đã bị chỉ trích trong nhiều năm, khi phong trào loại bỏ đồng xu một xu bắt đầu nổi lên vào tháng trước sau khi Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk đăng bài trên X kêu gọi chú ý đến chi phí cao để sản xuất đồng xu một xu.

Năm ngoái, một bài báo trên Tạp chí New York Times đã lập luận về việc bãi bỏ đồng xu . "Sự cần thiết phải bãi bỏ đồng xu đã quá rõ ràng đối với những người nắm quyền lực trong một thời gian dài đến nỗi việc không thể thực hiện được đã biến đồng xu thành biểu tượng của sự thối nát sâu sắc hơn" - bài báo nhấn mạnh.

CNN đã đưa tin US Mint - Cục đúc tiền kim loại Mỹ, hồi năm 2023 đã báo cáo rằng họ đã lưu hành khoảng 4,1 tỷ xu. Trong năm tài chính 2024, US Mint cho biết trong báo cáo thường niên rằng đồng xu Mỹ có giá khoảng 3,7 xu để sản xuất và phân phối, tăng hơn 20% so với năm trước. Chi phí kim loại tăng, bao gồm kẽm và đồng, là một phần lý do khiến việc sản xuất đồng xu trở nên đắt đỏ hơn.

Vào năm 2013, một bài bình luận trên trang web của Viện Brooking đã đưa vấn đề đi xa hơn khi cho rằng Mỹ không chỉ ngừng sản xuất đồng xu một xu mà còn phải ngừng sản xuất đồng niken.

Bài viết lập luận: “Có lẽ vấn đề không phải là những người ủng hộ quá táo bạo mà là họ quá nhút nhát - chúng ta hãy bỏ không chỉ những đồng xu, mà cả những đồng 5 xu nữa và ngừng sử dụng chữ số thập phân bên phải”.