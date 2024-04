Quý I, lỗ ròng Novaland tăng gấp 1,5 lần vì lý do gì?

28/04/2024 8:21 AM (GMT+7)

Quý đầu năm, Novaland (HoSE; NVL) tiếp tục ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 600 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) mới công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với doanh thu thuần hơn 697 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, NVL tiếp tục ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 600 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với mức lỗ ròng hơn 410 tỷ đồng của năm ngoái.

Doanh thu tài chính giảm (bao gồm giảm lãi hợp đồng hợp tác đầu tư lãi tiền gửi ngân hàng, làm chênh lệch tỷ giá) là nguyên nhân làm tăng lỗ so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland âm hơn 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đã thu được gần 1.750 tỷ đồng từ việc thu hồi cho vay và bán lại công cụ nợ của các đơn vị khác.

Thông tin trong báo cáo tài chính cho thấy công ty hiện có khoản phải thu cho vay ngắn hạn là hơn 4.950 tỷ đồng, giảm đi 1.650 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản cho vay ngắn hạn này không có tài sản bảo đảm, với lãi suất dao động từ 2,5% đến 18%/năm và thời hạn đáo hạn từ 3 đến 12 tháng.

Bên cạnh đó, Novaland cũng đã thu hồi được 389 tỷ đồng tiền vốn góp từ Sài Gòn Gôn thông qua thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Tính hết thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Novaland tiếp tục thu hẹp về mức 236.480 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong số này, tổng các khoản phải thu ngắn và dài hạn được ghi nhận là 75.171 tỷ đồng, chiếm 32% tổng giá trị tài sản và đã giảm 8%.

Tuy nhiên, hàng tồn kho của công ty tăng nhẹ lên 140.882 tỷ đồng, tương đương 60% tổng giá trị tài sản.



Nợ phải trả được ghi nhận là 191.778 tỷ đồng, cũng giảm 2% so với đầu năm. Trong số này, các khoản phải trả ngắn và dài hạn khác chiếm 76.200 tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ vay chiếm 58.233 tỷ đồng. Công ty đã nhận được thêm 500 tỷ đồng từ VietinBank thông qua một hợp đồng vay có tổng hạn mức tối đa là 2.870 tỷ đồng, với lãi suất 11% năm. Điều này đã làm tăng tổng dư nợ vay tại ngân hàng này tại thời điểm cuối tháng 3 lên 1.500 tỷ đồng.

Về mục tiêu kinh doanh năm 2024, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng, lần lượt gấp 6,9 lần về doanh thu và gấp 2,2 lần về lợi nhuận so với mức nền thấp trong năm 2023.

Các dự án tạo doanh thu chính cho năm nay gồm Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và một số dự án tại TP.HCM.

Tại Đại hội cổ đông mới đây, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland, chia sẻ rằng công ty đã hoàn thành tái cấu trúc các khoản nợ và trái phiếu, và tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ. Trong tương lai, Novaland sẽ tiếp tục tái cấu trúc về tài chính và nguồn lực, hoàn thiện pháp lý, thay đổi chiến lược, tập trung vào lõi kinh doanh, tinh gọn bộ máy, và tham gia vào lộ trình hành động ESG.