Quyết định giảm 30% lệ phí đăng ký xe, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lái xe
Anh Văn
04/09/2025 10:21 AM (GMT+7)
Theo quyết định của Thủ tướng, giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng; thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày.
Nội dung trên được đề cập tại Quyết định số 1891 của Thủ tướng phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.
Theo đó, Thủ tướng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày làm việc); giảm thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc); giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc).
Đồng thời, Thủ tướng quyết định bỏ thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2, loại 3 đối với trường hợp giấy phép bị hỏng, mất, thay đổi tên của Trung tâm sát hạch vì khi giấy phép sát hạch bản giấy bị hỏng, mất thì sử dụng bản điện tử; trường hợp thay đổi tên Trung tâm sát hạch thì điều chỉnh trên môi trường điện tử.
Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thì các thủ tục: Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu; đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp;... được bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng cũng phê duyệt giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi thực hiện thủ tục: Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp.
Về thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe), nội dung đơn giản hóa gồm: Thí điểm triển khai giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên cổng dịch vụ công; thực hiện triển khai đối với các địa phương có dữ liệu hôn nhân đầy đủ.
Lý do thay thế Hợp đồng mua bán xe công chứng, chứng thực bằng dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện cho người dân.
Bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Năm 2026, người lao động Việt Nam có tổng cộng 115 ngày nghỉ
Năm 2026, người lao động nếu được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có tổng cộng 115 ngày nghỉ, gồm 104 ngày cuối tuần và 11 ngày lễ, Tết theo quy định (chưa bao gồm nghỉ phép hàng năm).
Mỹ chính thức áp thuế 20%, xuất nhập khẩu Đà Nẵng vẫn tăng trưởng ổn định
Mỹ chính thức áp thuế 20%, xuất nhập khẩu Đà Nẵng vẫn tăng trưởng ổn định, thông tin vừa được TP. Đà Nẵng cho biết.
Trung Quốc thúc đẩy Ngân hàng Phát triển SCO: Thách thức quyền lực đồng USD
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập một Ngân hàng Phát triển phục vụ 10 quốc gia Á - Âu trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), coi đây là công cụ quan trọng để hỗ trợ hợp tác kinh tế và an ninh của các thành viên.
Họ trả cho chúng ta rất nhiều tiền - ông Trump bất ngờ thay đổi quan điểm về sinh viên Trung Quốc tại Mỹ
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cho phép hơn nửa triệu sinh viên mới từ Trung Quốc đến học tập tại Hoa Kỳ - bất chấp quan điểm của một số người ủng hộ ông rằng điều này không phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Bí quyết để Việt Nam vươn thành hổ mới của châu Á
Tổng Bí thư Tô Lâm cuối năm ngoái tuyên bố về sự khởi đầu của “một kỷ nguyên phát triển mới”. Bài phát biểu này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn đánh dấu bước khởi động cho cuộc cải cách kinh tế lớn của Việt Nam trong nhiều thập kỷ.
Giá rau xanh ở Hà Nội tăng gấp đôi sau chuỗi ngày mưa kéo dài
Những ngày vừa qua, Hà Nội và miền Bắc trải qua chuỗi ngày mưa kéo dài, giá rau xanh ở Hà Nội tăng gấp đôi so với những ngày trước đó, cả tiểu thương và người tiêu dùng đều "than trời".