Ra mắt MV “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang”: Khúc tráng ca tự hào dân tộc

Trong không khí thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, công chúng cả nước vừa đón nhận sự ra mắt của một tác phẩm âm nhạc đầy xúc cảm: “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang”. Đây không chỉ là một MV, ca khúc, mà còn là lời hiệu triệu, lời nhắn gửi của hàng triệu trái tim Việt Nam – tiếp bước cha ông, đồng lòng cống hiến cùng đưa dân tộc tới vinh quang.

Ca sĩ Đông Hùng hát trong MV “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang”. (Ảnh: NVCC)

MV được kết hợp từ ba nghệ sĩ Đỗ Tố Hoa, Thu Thủy và Đông Hùng, dưới bàn tay phối khí của nhạc sĩ Phạm Anh Thông, tác phẩm được khoác lên “chiếc áo mới” – hiện đại, khí thế nhưng vẫn đậm chất sử thi, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam.

Ba ca sĩ đã mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc – vừa tinh tế, ngọt ngào, vừa mạnh mẽ, hào hùng. (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, bối cảnh chính tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã mang lại không gian linh thiêng và hùng tráng – nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi lịch sử tiếp nối để tỏa sáng trong hôm nay. Sự kiện MV ra mắt đúng dịp đại lễ càng khiến khán giả thêm xúc động, như một lời ca vang vọng từ trái tim dân tộc, tiếp thêm niềm tin và khí thế cho chặng đường mới của đất nước.

Tập thể nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không – Không quân và CLB Ngôi Sao Nhỏ, tạo nên một bản hòa ca rộng mở, lan tỏa tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc. (Ảnh: NVCC)

Theo ca sĩ Đông Hùng, “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang” không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là tuyên ngôn tinh thần của dân tộc Việt Nam: kiên cường, đoàn kết và càng gian nan, càng đồng lòng vượt qua thử thách để vươn tới tầm cao mới. Đó là tiếng hát chung của hàng triệu trái tim, hòa vào nhịp đập sục sôi của Tổ quốc trong thời khắc trọng đại, để từ đó khẳng định niềm tin: Việt Nam nhất định sẽ bước tới vinh quang.