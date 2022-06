“Sạc” đầy năng lượng với các tiện ích chuẩn quốc tế tại LUMIÈRE Boulevard

Ngôi nhà xanh "sạc" năng lượng

Số đông người dân tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội đang phải chấp nhận việc về nhà làm bạn với tivi, điện thoại vì không gian sống thiếu các tiện ích thư giãn, chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà. Do đó, việc "sạc" năng lượng sau thời gian bận rộn, áp lực với công việc là điều trở nên xa xỉ.

Tuy nhiên, sự phát triển của những đại đô thị "all in one" như Vinhomes Grand Park đang trở thành không gian sống được nhiều người chọn lựa bởi mang đến cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh cho cả gia đình. Đặc biệt, LUMIÈRE Boulevard (nằm trong Vinhomes Grand Park) - dự án hợp tác kinh doanh giữa Vinhomes và Masterise Homes ra mắt mới đây nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Không gian xanh sạc đầy năng lượng tại LUMIÈRE Boulevard

LUMIÈRE Boulevard với kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam mang đến cuộc sống chan hòa cùng thiên nhiên trong không gian xanh mát của cỏ cây bao phủ từ nội khu đến từng căn hộ. 24 khu vườn xanh thẳng đứng trải dọc tại 5 tòa căn hộ và cảnh quan nội khu chuẩn quốc tế với tổng diện tích lên tới 37.000m2, ước tính tạo ra 125 triệu lít oxy cho cư dân.

Thay vì giam chân trong nhà hay vất vả di chuyển quãng đường xa để tập luyện, cư dân tại LUMIÈRE Boulevard có thể tận hưởng làn nước mát tại hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65m vượt chuẩn Olympic trong nội khu. Đặc biệt, hồ Jacuzzi spa thủy lực tiêu chuẩn 5 sao sẽ giúp đánh tan mọi mệt mỏi. Sau giây phút luyện tập, người lớn cũng có thể có thêm bài tập nhỏ cùng các con khi cùng nhau vận động, vui đùa tại khu vực sân chơi nước và hồ bơi trẻ em.

Hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cho cư dân trải nghiệm chất nghỉ dưỡng đặc quyền

Thêm vào đó, cư dân sẽ có nhiều sự lựa chọn để vận động hơn nữa với phòng gym trong nhà cao cấp và khu thể thao ngoài trời. Đặc biệt, trung tâm thể thao thực tế ảo sẽ mang đến phương pháp chăm sóc sức khỏe mới mẻ, hiện đại tạo sự thích thú cho cư dân có thói quen tập luyện thường xuyên hơn.

Phút an yên cho cả gia đình

Không chỉ phục hồi thể chất, "ngôi nhà xanh" tại LUMIÈRE Boulevard còn là nơi tiếp thêm năng lượng tinh thần cho cư dân.

Mỗi sáng thức dậy, cư dân được tận hưởng trọn vẹn tầm view 360 độ cùng một màu xanh trải dài của công viên 36ha hàng đầu Đông Nam Á với 15 công viên chủ đề, bến du thuyền Manhattan Glory, sông Tắc, sông Đồng Nai. Tối về, là khoảng thời gian cả gia đình được thư gian bên ly trà ngoài góc ban công thoáng đãng với hương thơm cỏ cây từ những khu vườn xanh thẳng đứng chạy dọc tòa nhà.

Không gian xanh trải dài là món quà vô giá với cư dân LUMIÈRE Boulevard

Mỗi cuối tuần, cả gia đình không cần tìm kiếm ở đâu xa các khu trải nghiệm cho bé mà có sẵn một "nông trại" ngay trong nội khu LUMIÈRE Boulevard. Vườn thảo mộc, vườn thực vật, khu vườn kỳ diệu & những cung đường khám phá chính là nơi lý tưởng để các bé được cùng bố mẹ học hỏi, trải nghiệm và hiểu biết nhiều hơn về thế giới tự nhiên ngay tại không gian sống hằng ngày.

Nằm tại vị trí trung tâm của Vinhomes Grand Park, LUMIÈRE Boulevard được thừa hưởng thêm đặc quyền chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho mọi đối tượng với công viên Gym hàng trăm máy tập luyện, công viên dưỡng sinh, vườn thiền, ghế nghỉ, bến du thuyền Manhattan Glory, khu chèo thuyền kayak,… Cùng với đó là chuỗi tiện ích "all in one" của Vingroup đáp ứng tối đa nhu cầu hằng ngày của cư dân chỉ trong vòng 5 phút như: TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool,...

Tổng hòa đa dạng tiện ích xanh chuẩn quốc tế cùng những đặc quyền của các cư dân sống trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park, LUMIÈRE Boulevard sẽ trở thành ngôi nhà xanh "sạc" đầy năng lượng cho cư dân, mang tới cuộc sống hoàn hảo giữa lòng TP.Thủ Đức.

Ngày 6/6/2022, Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Masterise Homes chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc kinh doanh dự án LUMIÈRE Boulevard. Theo đó, Masterise Homes sẽ tập trung nguồn lực vào việc xây dựng và quản lý chất lượng dự án, Vinhomes đóng vai trò kinh doanh độc quyền. Khách hàng mua căn hộ LUMIÈRE Boulevard được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn, cụ thể: - Hỗ trợ lãi suất 80% lên tới 24 tháng - Ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng - Tặng 3 năm phí quản lý