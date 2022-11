Sagrifood chiết khấu hấp dẫn mùa mua sắm cuối năm

08/11/2022 5:16 AM (GMT+7)

Các sản phẩm của Sagrifood như thịt heo thảo mộc, thịt heo VietGAP, chả lụa, xúc xích, chả giò, lạp xưởng... luôn bảo đảm "xanh - sạch - an toàn", được sản xuất - kinh doanh theo chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn, đạt tiêu chuẩn VietGAP, chuỗi thực phẩm an toàn TP HCM và đạt chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh thực phẩm.

Thực phẩm sạch của Sagrifood góp phần tăng thêm hương vị đậm đà, phong phú cho buổi tiệc sum vầy ngày xuân và trong bữa ăn hằng ngày của gia đình với chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt, Sagrifood còn nhận giao hàng tận nơi cho cơ quan, xí nghiệp với nhiều chính sách giá ưu đãi đối với đơn hàng thực phẩm chế biến các loại.

Thịt heo thảo mộc, thịt heo VietGAP của Sagrifood

Khách hàng đặt hàng sẽ được chiết khấu hấp dẫn như mua từ 50-100 kg được giảm 11%, mua từ 101-500 kg được giảm 12%, mua từ 501-999 kg được giảm 13%, mua từ 1.000-1.500 kg được giảm 13,5%, mua từ 1.501-2.000 kg được giảm 14%, mua từ 2.001-2.500 kg được giảm 14,5%, mua từ 2.501 kg trở lên được giảm 15%. Chương trình mua hàng được chiết khấu hấp dẫn trên được áp dụng từ ngày 23-12-2022 đến 31-1-2023.

Khách hàng có nhu cầu mua hàng để được nhận mức chiết khấu trên có thể liên hệ Phòng Kinh doanh Sagrifood, điện thoại: 028-22106460, 028-22106461. Hoặc mua trực tiếp tại các cửa hàng Sagrifood ở TP HCM: 69-71-73 Bùi Hữu Nghĩa (quận 5), 162 Nguyễn Thị Định (phường An Phú, TP Thủ Đức), 285/180 Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), 220/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), 189 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), số 3 Bến Súc (An Hòa, An Phú, huyện Củ Chi).

Theo Người Lao Động