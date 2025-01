Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng vọt

Số liệu thương mại điều chỉnh theo mùa mới nhất cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, Việt Nam đã tích lũy được thặng dư thương mại với Mỹ là 111,6 tỷ USD, tăng so với mức 94,8 tỷ USD cùng kỳ năm 2023. Dữ liệu chưa điều chỉnh chỉ ra khoảng cách lớn hơn là 113,1 tỷ USD.

Vào tháng 11, thâm hụt thương mại tăng thêm 11,3 tỷ USD, tăng tốc so với tháng 10, do xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng, dữ liệu điều chỉnh cho thấy, có thể là do đồng tiền Việt Nam yếu.

Các nhà phân tích coi khoảng cách lớn này là rủi ro lớn đối với Việt Nam - quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu, trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế lên tới 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ.

Rủi ro đó đã trở nên trầm trọng hơn do đồng Việt Nam giảm mạnh trong những tháng gần đây, với đồng Việt Nam giao dịch gần mức thấp nhất từ ​​trước đến nay so với đồng USD. Xu hướng này được Washington theo dõi chặt chẽ vì Việt Nam là một trong những quốc gia đang bị giám sát vì có khả năng thao túng tiền tệ - theo Reuters.



Reuters dẫn lời Leif Schneider, giám đốc công ty luật quốc tế Luther tại Việt Nam, cho biết: "Nếu Mỹ nhận thấy Việt Nam cố tình giữ tiền đồng yếu để đạt được lợi thế thương mại không công bằng, điều này có thể dẫn đến những cáo buộc mới về thao túng tiền tệ".

Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng của ông Trump, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố Việt Nam và Thụy Sĩ thao túng tiền tệ do can thiệp vào thị trường nhằm làm suy yếu giá trị đồng tiền của họ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết họ sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối trong trường hợp có tác động kinh tế bất lợi từ biến động tiền tệ và đã từng bán đô la để tăng giá tiền đồng.

Hôm 7/1, trước khi số liệu thương mại mới được Mỹ công bố, ngân hàng cho biết họ sẽ theo dõi các chính sách của ông Trump và điều chỉnh cho phù hợp.

Việt Nam coi Mỹ là thị trường lớn nhất, là nơi có các hoạt động công nghiệp tập trung vào xuất khẩu lớn của các công ty đa quốc gia Mỹ như Apple, Google, Nike và Intel.