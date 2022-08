Thủ tướng duyệt Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam

Tàu vận chuyển hàng hóa từ Cảng thủy nội địa Terminal Cát Lái Giang Nam đi Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Phạm Hà - Báo Hà Nội Mới.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 931/QĐ - TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dụ án “Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam”, sử dụng vốn vay WB và khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia.

Dự án bao gồm việc cải tạo 2 hành lang đường thủy phía Nam gồm hành lang Đông - Tây sẽ cải tạo, nâng cấp đạt cấp II kỹ thuật đường thủy nội địa cho tàu tự hành đến 600T, tàu 3 lớp container thường lưu thông 24/24h, tàu tự hành đến 1.500T lợi dụng thủy triều ở mực nước cao để lưu thông; hành lang Bắc - Nam sẽ cải tạo tuyến luồng cho tàu tự hành đến 5.000T, tàu 4 lớp container lưu thông thuận lợi, an toàn.

Điểm nhấn tại Dự án chính là việc Chính phủ quyết định đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến luồng kết nối TP. Cần Thơ với TP.HCM qua sông Măng Thít đạt cấp II kỹ thuật đường thủy nội địa và đầu tư cải tạo tuyến sông Tắc Cua kết nối TP.HCM với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, góp phần rút ngắn quãng đường và thời gian vận chuyển so với tuyến hiện hữu, qua đó giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lưu thông, tăng năng lực cạnh tranh giữa đường thủy so với đường bộ.

Dự án có thời gian thực hiện là 5 năm kể từ thời điểm được cấp có thẩm quyền bố trí vốn (từ năm 2023 đến hết năm 2027). Địa điểm thực hiện Dự án là các tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai.

Theo Quyết định số 931, tổng vốn đầu tư Dự án là 168,795 triệu USD, tương đương 3.901,377 tỷ đồng, trong đó vốn vay WB là 107,273 triệu USD, tương đương 2.479,417 tỷ đồng; vốn do Chính phủ Úc viện trợ không hoàn lại là 0,582 triệu USD, tương đương 13,451 tỷ đồng; vốn đối ứng là 1.408,509 tỷ đồng, tương đương 60,94 triệu USD.

Thủ tướng giao Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương cho Dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo quy định; chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ và theo quy định hiện hành.