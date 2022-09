Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công tác về phòng cháy, chữa cháy

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành chức năng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng chia buồn với các gia đình có người bị nạn trong các vụ cháy

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn trong các vụ cháy vừa qua; yêu cầu các địa phương, cơ quan có trách nhiệm tổ chức thăm hỏi, chia sẻ động viên tinh thần, vật chất, tạo thuận lợi nhất để người thân của người bị chết tổ chức tốt cuộc sống; giúp đỡ, chữa trị cho những người bị thương, giúp họ sớm lành bệnh.

“Những vụ cháy thương tâm trên cho thấy tình hình cháy nổ rất khẩn cấp, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ PCCC, đảm bảo sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết. Tôi và Thường trực Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, đặc biệt là Bộ Công an sớm điều tra, làm rõ các trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong những vụ cháy nghiêm trọng vừa qua” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Thủ tướng cho biết, các vụ cháy thương tâm trên là cảnh báo và cho thấy tình hình khẩn cấp, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ, tư duy, cách tiếp cận mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn, hỏa hoạn, để bảo đảm an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người; đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

“Chính vì vậy, Chính phủ đã tổ chức khẩn cấp cuộc họp này để tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 83/CP và đánh giá toàn diện các công tác liên quan đến PCCC để sau Hội nghị này cần có sự chuyển biến thực chất trong công tác PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc. Tôi đề nghị các đồng chí với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đặc biệt là những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân (khách quan, chủ quan), rút ra những bài học kinh nghiệm gì, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Hoàn thiện chính sách, pháp luật; khâu tổ chức thực hiện và công tác quản lý nhà nước; nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH; hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý vi phạm; tăng cường năng lực PCCC, CNCH (nhất là về con người, công nghệ, trang thiết bị…) và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Cứu 6.786 người, hướng dẫn thoát nạn hàng chục nghìn người

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 83/CP, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, trong 5 năm (từ 2017 - 2021), toàn quốc xảy ra 17.055 vụ cháy (gồm 15.484 vụ cháy nhà dân, cơ sở, phương tiện giao thông và 1.571 vụ cháy rừng) làm chết 433 người, bị thương 790 người, tài sản thiệt hại ước tính 7.043 tỷ đồng và 7.548 ha rừng. Ngoài ra, xảy ra 2.769 vụ sự cố nhỏ liên quan đến cháy (không thuộc diện phải thống kê như chạm, chập thiết bị điện trên cột điện, cháy cỏ, rác do nắng nóng…).

Cũng trong 5 năm, cả nước xảy ra 149 vụ nổ, làm 64 người chết, bị thương 190 người, thiệt hại về tài sản 1,14 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 1.136 vụ cháy, làm 57 người chết, bị thương 52 người, tài sản thiệt hại ước tính 532 tỷ đồng và 39 ha rừng; ngoài ra xảy ra 2.376 vụ, sự cố nhỏ liên quan đến cháy. Xảy ra 10 vụ nổ, làm 7 người chết, bị thương 11 người.





Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, 5 năm qua, các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với 2.684.924 lượt cơ sở, phát hiện 1.103.426 tồn tại, thiếu sót; xử phạt 49.194 trường hợp với tổng số tiền phạt 520 tỷ đồng; tạm đình chỉ 1.368 trường hợp, đình chỉ 1.013 trường hợp vi phạm về PCCC.

“Cháy chủ yếu xảy ra tại khu vực thành thị với 9.002 vụ (chiếm tới 60,37%), nông thôn xảy ra 5.909 (chiếm 39,63%). Trong đó: do sự cố hệ thống, thiết bị điện 7.811 vụ (chiếm 45,8%); do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 4.485 vụ (chiếm 26,3%); các nguyên nhân khác đều chiếm dưới 10% tổng số nguyên nhân gây ra cháy” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh và cho biết, đáng chú ý, cháy và thiệt hại do cháy gây ra vẫn tập trung trong khu vực dân cư, nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh (chiếm hơn 45% tổng số vụ cháy) và tại các cơ sở sản xuất, kho tàng (chiếm hơn 30% tổng số vụ cháy), trong đó đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm trên 45% tổng số vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trình bày Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 83/CP

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng cho biết, trong 5 năm (2017-2022), triển khai nhiệm vụ CNCH theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 235.208 lượt CBCS và 30.435 lượt phương tiện tham gia tổ chức CNCH đối với 17.938 vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; trực tiếp cứu được 6.786 người, hướng dẫn thoát nạn được hàng chục nghìn người; tìm được 3.350 thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Ngoài ra, qua nắm bắt theo dõi tình hình còn hàng nghìn vụ, sự cố, tai nạn nhỏ khác được quần chúng nhân dân, lực lượng tại chỗ tổ chức thực hiện nhưng không có báo cáo về cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH để tổ chức thống kê.

Lực lượng chức năng đã xây dựng được 1.077 điểm, mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và 470 điểm chữa cháy công cộng mô hình ở các khu dân cư trên toàn quốc...

Phát hiện hơn một triệu tồn tại, thiếu sót trong an toàn PCCC

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, 5 năm qua, các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với 2.684.924 lượt cơ sở, phát hiện 1.103.426 tồn tại, thiếu sót; xử phạt 49.194 trường hợp với tổng số tiền phạt 520 tỷ đồng; tạm đình chỉ 1.368 trường hợp, đình chỉ 1.013 trường hợp. Qua kiểm tra đã hướng dẫn người đứng đầu cơ sở tổ chức khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH, góp phần loại trừ hàng triệu nguy cơ phát sinh cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thẩm duyệt thiết kế và cấp 72.493 Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC đối với 1.240 nhà cao tầng, 38.046 công trình dân dụng thấp tầng, 28.294 công trình công nghiệp, 4.127 công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan về PCCC, 786 phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC; kiểm tra nghiệm thu và cấp 44.696 văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đối với 1.249 nhà cao tầng, 21.442 công trình dân dụng thấp tầng, 20.233 công trình công nghiệp, 1.198 công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan về PCCC, 574 phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC.

Các đại biểu dự Hội nghị.

32/35 địa phương có công trình, cơ sở không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH được đưa vào sử dụng trước Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực đã ban hành Nghị quyết của HĐND để xử lý các công trình, cơ sở này. Đến nay, đã xử lý được 936 trên tổng số 5.262 cơ sở thuộc diện quy định tại Điều 63a Luật PCCC. Các công trình còn lại đang được xử lý theo kế hoạch, lộ trình tại Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng nêu những hạn chế, thiếu sót trong vai trò, trách nhiệm của một số bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị định số 83/của Chính phủ. Cụ thể, chỉ có Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Tư pháp và 40 địa phương ban hành kế hoạch triển khai thưc hiện Nghị định. Một số bộ, ngành chậm tiến độ trong thực hiện các nhiệm vụ PCCC và CNCH được Chính phủ giao. Trong đó, có 11 địa phương chưa công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC để các cơ quan, người dân cùng tham gia giám sát.





Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng cho biết, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác CNCH chưa đầy đủ, còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Hiện nay, ngoài Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ, chưa có văn bản quy phạm pháp lý cao hơn quy định về vấn đề này. Công tác rà soát, sửa đổi, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về CNCH còn chậm, chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ PCCC và nhiệm vụ CNCH là 2 nhiệm vụ tiến hành đồng thời, thống nhất của các lực lượng PCCC tại chỗ, chuyên nghiệp, tuy nhiên hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn đang tách riêng, chưa thống nhất giữa công tác PCCC và công tác CNCH, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng…

Nhiều tấm gương CBCS Cảnh sát PCCC bị thương, hy sinh

Trong giai đoạn 2020 - 2022, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mở 2 đợt cao điểm tuyền truyền, tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH trên 23 triệu lượt đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; vận động 2,8 triệu hộ gia đình chủ động tạo lối thoát nạn thứ hai, tự trang bị dụng cụ, phương tiện tại hộ gia đình phục vụ việc thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố, tai nạn xảy ra.

“Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã duy trì, tổ chức tốt công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24h với tổng quân số trung bình hằng ngày khoảng trên 6.030 cán bộ chiến sĩ và 2.324 phương tiện chữa cháy, CNCH cơ giới các loại để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết và nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức chữa cháy, CNCH, đã có nhiều tấm gương chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH anh dũng hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu các giải pháp, nhiệm vụ PCCC trong thời gian tới, trong đó, trọng tâm là hoàn thiện dự thảo một số dự án Luật có liên quan đến công tác PCCC và CNCH để trình Quốc hội xem xét thông qua, hoàn thiện dự thảo một số dự án Luật có liên quan đến công tác PCCC và CNCH để trình Quốc hội xem xét thông qua; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân tự giác chấp hành; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác PCCC và CNCH; khắc phục dứt điểm những hạn chế, thiếu sót về đảm bảo an toàn PCCC, nhất là quản lý sử dụng điện...

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo công tác PCCC thuộc lĩnh vực, địa phương mình, đánh giá, nguyên nhân hạn chế, tồn tại và nêu các biện pháp giải quyết.

