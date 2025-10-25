Tin hot thị trường ngày 25/10: Sắp đấu giá gần 50 lô đất, giá khởi điểm từ 4 triệu đồng/m2 tại Hưng Yên

Tin hot thị trường ngày 25/10: Cá tầm “khủng” nặng 50 kg được đấu giá giá 102 triệu đồng

Tại Tuần lễ nông sản Việt 2025 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức, khai mạc chiều 24/10, một con cá tầm “khủng” nặng 50 kg đã được đấu giá thành công với giá 102 triệu đồng.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, và ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công thương. Con cá do Hợp tác xã Dương Yến (Lai Châu) nuôi, được chăm sóc hơn 15 năm; trong khi cá tầm nuôi 2 năm thông thường chỉ đạt 2–3 kg. Mức giá khởi điểm đưa ra là 20 triệu đồng và sau nhiều lượt trả giá, một doanh nghiệp tại TP.HCM chốt mua ở mức 102 triệu đồng, gấp 5 lần giá khởi điểm.

Hợp tác xã cho biết tiền thu được sẽ chia làm ba phần: hai phần tái đầu tư nuôi, nhân giống cá tầm Beluga hướng tới khai thác trứng cá (mặt hàng có giá hàng chục triệu đồng/kg, kỳ vọng trở thành “vàng đen” của Lai Châu, Tây Bắc), phần còn lại dành hỗ trợ trẻ em nghèo tại địa phương.

Tin hot thị trường ngày 25/10: Hưng Yên chuẩn bị đấu giá gần 50 lô đất, giá khởi điểm từ 4 triệu đồng/m2

Ảnh minh hoạ

Sở Tư pháp Hưng Yên (Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản) thông báo tổ chức hai phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bắc Đông Hưng và xã Đông Quan, với tổng cộng gần 50 lô đất, giá khởi điểm từ 4 triệu đồng/m². Phiên thứ nhất diễn ra ngày 10/11 tại Hội trường UBND xã Bắc Đông Hưng, đưa ra 28 lô thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Trần Phú và thôn Tây Bình Cách, diện tích 108–229 m²/lô, giá khởi điểm 4–6 triệu đồng/m². Người dân có thể mua hồ sơ, đăng ký và nộp tiền đặt trước tại UBND xã hoặc Trung tâm từ 24/10 đến 5/11. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng, trả giá lên.

Phiên thứ hai tổ chức ngày 13/11 tại xã Đông Quan với 19 lô đất ở khu quy hoạch dân cư, giá khởi điểm 4,5–7,15 triệu đồng/m² tùy vị trí. Tiền đặt trước chia 11 nhóm, từ 85–210 triệu đồng/lô. Mua hồ sơ tại UBND xã Đông Quan (6–7/11) hoặc tại Trung tâm (27/10–10/11); hồ sơ gồm phiếu đăng ký, bản photo CCCD và người tham gia phải có mặt trực tiếp để hoàn tất thủ tục. Phí mua hồ sơ: 100.000–200.000 đồng/bộ. Các phiên đấu giá được kỳ vọng tăng thanh khoản và tạo cơ hội tiếp cận quỹ đất tiềm năng cho người dân, nhà đầu tư.

Tin hot thị trường ngày 25/10: Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra vụ hóa đơn tiền nước tăng đột biến

Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết đã vào cuộc kiểm tra vụ hóa đơn tiền nước tại phường Nam Sầm Sơn tăng đột biến, có hộ lên đến cả triệu đồng/tháng sau phản ánh của VietNamNet. Giám đốc Sở Hoàng Văn Đồng nói đã giao Phòng Quản lý hạ tầng phối hợp UBND phường Nam Sầm Sơn và Công ty CP Cấp nước Miền Trung xác minh nguyên nhân, “nếu lỗi thuộc về công ty cấp nước, công ty phải chịu trách nhiệm; nếu do người dân, sẽ cùng chia sẻ, đảm bảo quyền lợi chính đáng”.

Nhiều hộ dân phản ánh mức tiêu thụ tăng gấp 10 lần bình thường: bà Nguyễn Thị Thanh (tổ dân phố 4) từ 70.000–100.000 đồng/tháng lên hơn 1,4 triệu đồng; anh Trần Văn Khoa gần 1,3 triệu; chị Nguyễn Thị Oanh hơn 1,8 triệu; ông Mai Xuân Yên hơn 1 triệu; bà Đặng Thị Thủy gần 1 triệu; bà Phạm Thị gần 1,6 triệu.

Phía Công ty Cấp nước Miền Trung cho biết kiểm tra cho thấy chỉ số công tơ “không sai”, song có thể do các nguyên nhân khách quan như bão lũ làm hư đường ống, nứt bể ngầm, rò rỉ trong nhà dân. Doanh nghiệp đề xuất giảm tiền nước và cho trả góp, nhưng nhiều hộ không đồng ý, yêu cầu làm rõ nguyên nhân trước khi thanh toán.