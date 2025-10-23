Giá bạc hôm nay 23/10 ở trong nước: Đồng loạt giảm ở các thương hiệu lớn

Giá bạc hôm nay 23/10: Tiếp đà giảm, thị trường trong nước và thế giới cùng điều chỉnh

Tại Công ty Phú Quý (Hà Nội), bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 1.863.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.921.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 16.000 đồng ở cả hai chiều so với ngày 22/10. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán duy trì ở mức 58.000 đồng/lượng, cho thấy giao dịch trên thị trường đang diễn ra khá thận trọng.

Cùng mức điều chỉnh, bạc thỏi Phú Quý 999 loại 5 lượng và 10 lượng cũng được giao dịch ở 1.863.000 đồng/lượng (mua) và 1.921.000 đồng/lượng (bán), giảm 16.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Đối với dòng sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999, giá niêm yết sáng nay đạt 1.863.000 đồng/lượng ở chiều mua và 2.192.000 đồng/lượng ở chiều bán, tương ứng giảm 16.000 đồng và 19.000 đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở sản phẩm này lên tới 329.000 đồng/lượng, phản ánh mức giá đặc thù của dòng bạc mỹ nghệ.

Ở quy cách lớn hơn, bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg được niêm yết 49.679.876 đồng/kg (mua vào) và 51.226.539 đồng/kg (bán ra), giảm đồng loạt 426.665 đồng/kg so với phiên liền trước. Mức chênh lệch giữa hai chiều mua – bán hiện ở 1.546.663 đồng/kg.



Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (bao gồm dạng miếng, thanh và thỏi) có giá 1.592.256 đồng/lượng (mua vào), giảm 13.514 đồng/lượng so với hôm qua.

Đối với bạc 999 dưới 500 lượng, thị trường ghi nhận giá 1.545.880 đồng/lượng (mua vào), giảm 13.120 đồng/lượng so với phiên trước, tiếp tục phản ánh xu hướng điều chỉnh chung của thị trường bạc nguyên liệu.

Theo Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) được giao dịch ở mức 1.586.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.616.000 đồng/lượng (bán ra), cùng giảm 10.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, loại bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.594.000 đồng/lượng (mua) và 1.624.000 đồng/lượng (bán), giảm 9.000 đồng/lượng mỗi chiều so với ngày 22/10.



Tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, bạc 99.9 loại 1 lượng được giao dịch ở mức 1.588.000 đồng/lượng (mua) và 1.621.000 đồng/lượng (bán), giảm 10.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Với bạc thỏi 1 kg, giá niêm yết sáng nay đạt 42.342.000 đồng (mua vào) và 43.239.000 đồng (bán ra), đồng loạt giảm 260.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Loại bạc 99.99 tại TP.HCM cũng điều chỉnh nhẹ, với mức 1.595.000 đồng/lượng (mua) và 1.626.000 đồng/lượng (bán), lần lượt giảm 10.000 đồng và 9.000 đồng/lượng. Đối với bạc thỏi 1 kg, giá hiện ở mức 42.538.000 đồng (mua vào) và 43.351.000 đồng (bán ra), cùng giảm 260.000 đồng/kg so với ngày 22/10.

Giá bạc hôm nay 23/10 trên thế giới: Tiếp tục xu hướng giảm nhẹ

Trên thị trường quốc tế, tính đến 6h13 sáng 23/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức 48,356 USD/ounce, giảm 0,178 USD/ounce so với phiên trước. Đến 7h53, giá bạc tiếp tục giảm nhẹ xuống 48,282 USD/ounce, tức giảm thêm 0,208 USD/ounce, tương đương 0,43%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.270.000 đồng/ounce ở chiều mua và 1.280.000 đồng/ounce ở chiều bán, hầu như đi ngang ở chiều mua và chỉ giảm nhẹ 1.000 đồng/ounce ở chiều bán so với sáng 22/10.

Đợt giảm liên tiếp trong hai phiên gần đây cho thấy xu hướng điều chỉnh giá bạc thế giới vẫn đang tiếp diễn, sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Điều này cũng tác động trực tiếp đến giá bạc trong nước, khiến mặt hàng kim loại quý này rơi vào trạng thái giảm nhẹ, ổn định quanh vùng giá thấp.

Nguyên nhân khiến giá bạc giảm: Tác động từ tâm lý thị trường và chính sách tài chính Mỹ

Thị trường bạc đang trải qua biến động mạnh, khi kim loại quý này có lúc giảm tới 5% ngay đầu phiên giao dịch tại sàn New York. Theo chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis, sự quan tâm quá lớn của giới đầu tư trong giai đoạn vừa qua chính là dấu hiệu cho thấy một đợt điều chỉnh cần thiết.

Ông Lewis nhận định, sau giai đoạn giá tăng nhanh và mạnh, thị trường bạc cần một nhịp điều chỉnh để trở lại trạng thái cân bằng. Sự hạ nhiệt của tâm lý lo ngại rủi ro tài chính toàn cầu, cùng với các tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ, đã khiến dòng tiền đầu tư tạm thời rời khỏi các tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Đặc biệt, phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng kết quả kinh doanh khả quan của các ngân hàng lớn đã giúp chứng khoán Mỹ phục hồi, lợi suất trái phiếu tăng, làm giảm nhu cầu nắm giữ kim loại quý. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến giá bạc chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Triển vọng dài hạn của thị trường bạc: Nhu cầu công nghiệp vẫn là động lực tăng giá

Dù đang trong giai đoạn điều chỉnh, giới phân tích vẫn giữ đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của giá bạc. Theo The Economic Times, từ đầu năm 2025 đến nay, bạc vẫn là một trong những kim loại có mức tăng mạnh nhất, chủ yếu nhờ nhu cầu sử dụng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, thiết bị tái tạo năng lượng và ngành công nghiệp xanh.

Song song đó, nguồn cung bạc toàn cầu vẫn đang ở mức thấp, lượng tồn kho giảm liên tục, tạo áp lực cung – cầu có lợi cho xu hướng giá tăng trong trung hạn.

Tại London, thị trường bạc vật chất thậm chí đang rơi vào tình trạng khan hiếm khi giá thuê kho bạc tăng tới 39%. Một số nhà giao dịch buộc phải thuê máy bay vận chuyển bạc từ New York sang London để đáp ứng kịp nhu cầu tiêu thụ.

Điều này cho thấy, dù giá bạc ngắn hạn đang điều chỉnh, nhu cầu thực tế đối với kim loại quý này vẫn ở mức rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh – những trụ cột quan trọng của nền kinh tế toàn cầu trong tương lai.

Giá bạc hôm nay 23/10 ghi nhận đà giảm nhẹ ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, xu hướng giảm chủ yếu mang tính điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, trong khi triển vọng dài hạn của thị trường bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu mạnh từ lĩnh vực công nghiệp xanh và nguồn cung toàn cầu eo hẹp.

Với diễn biến hiện tại, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát thêm các tín hiệu từ thị trường năng lượng và chính sách lãi suất của Mỹ trước khi ra quyết định nắm giữ hoặc mua vào bạc trong giai đoạn này.