Tin hot thị trường ngày 23/10: Trữ đông lạnh gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch chờ thời cơ tuồn ra thị trường

Tin hot thị trường ngày 23/10: Trung Quốc siết đăng ký xuất khẩu nông thực phẩm từ 1/6/2026

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa ban hành Lệnh 280 thay thế Lệnh 248, quy định đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào Trung Quốc, dự kiến hiệu lực từ ngày 1/6/2026. Ông Ngô Xuân Nam, Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, cho biết quy định mới yêu cầu tuân thủ chặt chẽ hơn toàn chuỗi sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Điểm mới đáng chú ý, Trung Quốc sẽ công bố danh mục sản phẩm bắt buộc đăng ký qua cơ quan thẩm quyền; nhóm hàng ngoài danh mục sẽ không được thông quan, buộc doanh nghiệp theo dõi sát để tránh rủi ro. Doanh nghiệp cũng sẽ bị đình chỉ mã xuất khẩu nếu thay đổi địa chỉ, người đại diện pháp lý hoặc giấy phép kinh doanh và phải đăng ký lại toàn bộ, thay vì chỉ thông báo như trước. Thời hạn mã xuất khẩu được điều chỉnh linh hoạt, một số nhóm hàng có thể tự động gia hạn tùy loại sản phẩm. Đồng thời, nước này tăng cường yêu cầu an toàn thực phẩm, kiểm dịch, bao bì và kiểm soát dịch bệnh.

9 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt 28,5 tỷ USD (+~17%), Trung Quốc chiếm hơn 23% kim ngạch. Lệnh 280 dự báo tác động mạnh tới doanh nghiệp Việt, đặc biệt hàng tươi và chế biến sâu.

Tin hot thị trường ngày 23/10: Bắt tạm giam đối tượng trữ gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi

Ngày 21/10, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Phòng (SN 1965, trú xã Vĩnh Hưng, huyện Phù Ninh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, kiểm tra cơ sở giết mổ của Phòng, lực lượng chức năng phát hiện 37.484 kg thịt và da lợn cất trữ tại 5 kho lạnh, nhiều phần có dấu hiệu đổi màu, mẩn đỏ. Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Phú Thọ xác định toàn bộ mẫu đều dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi.

Điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 4/2025, lợi dụng bối cảnh dịch bùng phát, một số hộ chăn nuôi bán tháo lợn bệnh, lợn chết. Phòng đã thu mua, thậm chí “xin” lợn chết, lợn nhiễm bệnh để giết mổ, cấp đông, chờ thời điểm giá tăng nhằm trục lợi; hành vi này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và đe dọa sức khỏe cộng đồng. Toàn bộ lô hàng bị phát hiện đã được đưa đi tiêu hủy. Công an Phú Thọ khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và ổn định thị trường.

Tin hot thị trường ngày 23/10: Ban hành Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến 2030, tầm nhìn 2050

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định 2326/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Mục tiêu xây dựng thị trường bán lẻ văn minh, hiện đại, bền vững; gắn với xu thế thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế chia sẻ; tăng cường vai trò kết nối sản xuất – tiêu dùng, nâng sức cạnh tranh hàng Việt và tạo tiền đề doanh nghiệp tham gia sâu thị trường quốc tế.

Chiến lược đặt chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 11–11,5%/năm đến 2030; doanh số thương mại điện tử tăng 15–20%/năm, chiếm 15–20% tổng bán lẻ; 40–45% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sàn thương mại điện tử. Chính phủ định hướng hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, hình thành thị trường cạnh tranh minh bạch; khuyến khích doanh nghiệp Việt đổi mới sáng tạo.

Về mô hình, hệ thống phân phối sẽ chuyển dịch mạnh sang các loại hình hiện đại (siêu thị, TTTM, cửa hàng tiện lợi, chuyên doanh), song song kết hợp với chợ truyền thống và tuyến phố thương mại. Chiến lược thúc đẩy bán lẻ đa kênh, qua di động, truyền hình, mạng xã hội; phát triển chuỗi liên kết sản xuất–phân phối (nhất là nông sản), mở rộng bán lẻ nhượng quyền và giao dịch TMĐT biên giới, xuyên biên giới.