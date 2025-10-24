Giá bạc hôm nay 24/10: Phục hồi nhẹ sau đợt bán tháo mạnh

Giá bạc hôm nay 24/10 ở trong nước: Giữ ổn định, tăng nhẹ ở cả hai chiều

Giá bạc hôm nay 24/10: Giữ đà ổn định, thị trường thế giới phục hồi nhẹ sau đợt bán tháo mạnh

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay 24/10 được niêm yết ở mức 1.869.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.926.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. So với phiên giao dịch sáng hôm qua, giá bạc Ancarat tăng 14.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 29.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, phản ánh diễn biến ổn định nhưng có phần thận trọng của thị trường kim loại quý trong nước.

Mặc dù có sự điều chỉnh tăng nhẹ, nhưng chỉ trong khoảng một tuần qua, mỗi lượng bạc đã mất khoảng 10% giá trị, gần như xóa sạch toàn bộ chuỗi tăng mạnh trước đó. Diễn biến này cho thấy thị trường bạc nội địa vẫn đang chịu tác động không nhỏ từ biến động giá thế giới, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư còn dè dặt và sức cầu đang yếu dần sau giai đoạn tăng nóng.

Bên cạnh bạc miếng, loại bạc thỏi 999 nặng 1kg cũng được cập nhật ở mức 49.090.000 đồng/thỏi (mua vào) và 50.510.000 đồng/thỏi (bán ra) tính đến ngày 24/10. Mức giá này được đánh giá là tương đối ổn định so với các phiên liền trước, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ xu hướng giá bạc toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 24/10 trên thế giới: Hồi phục nhẹ, song rủi ro vẫn tiềm ẩn

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đạt 48,5 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 24/10. Sau chuỗi ngày giảm mạnh, đây được xem là một nhịp hồi kỹ thuật khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự phục hồi này vẫn khá mong manh và chưa đủ căn cứ để khẳng định xu hướng tăng đã quay lại.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, phiên hồi phục ngày 24/10 phần nào giúp thị trường bạc lấy lại niềm tin, nhưng vẫn đi kèm nhiều yếu tố bất ổn.

“Giá bạc trong phiên có thời điểm giảm nhẹ rồi bật tăng trở lại. Dù vậy, các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trước khi xem đây là tín hiệu đảo chiều thực sự. Thị trường vừa trải qua một đợt giảm sâu liên tiếp, khiến yếu tố ổn định gần như biến mất”, ông Lewis nhận định.

Ngưỡng kháng cự 47 USD/ounce: Yếu tố then chốt quyết định xu hướng giá

Cũng theo Christopher Lewis, vùng giá 47 USD/ounce đang là mốc kháng cự kỹ thuật quan trọng đối với thị trường bạc. Nếu giá không thể giữ vững hoặc vượt qua được ngưỡng này, xu hướng tiêu cực có thể nhanh chóng quay trở lại.

“Ngược lại, mức 50 USD/ounce sẽ là rào cản lớn tiếp theo mà bạc phải vượt qua nếu muốn thiết lập lại đà tăng bền vững”, chuyên gia này nói thêm.

Ông cho rằng, những đợt giảm mạnh vừa qua hiếm khi xảy ra ngẫu nhiên. Do đó, đợt hồi phục hiện tại nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời, xuất phát từ hoạt động mua bù vị thế hoặc tâm lý bắt đáy của một bộ phận nhà đầu tư ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, Christopher Lewis khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì sự kiên nhẫn, theo dõi thêm các tín hiệu từ thị trường hàng hóa, đồng thời quan sát biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ – hai yếu tố đang có ảnh hưởng rõ rệt đến giá kim loại quý, bao gồm cả bạc.

Đà phục hồi ngắn hạn: Cần thêm thời gian để xác lập xu hướng

Theo nhận định của giới chuyên môn, để giá bạc có thể tái lập xu hướng tăng ổn định, thị trường cần thêm thời gian tích lũy và củng cố niềm tin. Các yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hay biến động trong nhu cầu công nghiệp đều là những biến số quan trọng ảnh hưởng đến triển vọng giá bạc trong ngắn và trung hạn.

“Thực tế, nếu giá bạc không thể vượt qua mốc 50 USD/ounce, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã chấm dứt và thị trường đang chuẩn bị bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn”, Christopher Lewis nhấn mạnh.

Phát biểu này phản ánh quan điểm thận trọng đang lan rộng trên thị trường kim loại quý, nhất là sau chuỗi biến động bất thường thời gian gần đây.

Bối cảnh chung: Thị trường kim loại quý chịu áp lực lớn

Các chuyên gia cho rằng, không chỉ riêng bạc mà toàn bộ nhóm kim loại quý đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự phục hồi mạnh của đồng USD cùng xu hướng tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Khi lãi suất tăng, các tài sản không sinh lời như vàng và bạc thường mất sức hấp dẫn đối với giới đầu tư.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp – đặc biệt là sản xuất linh kiện điện tử và năng lượng tái tạo – vẫn đang duy trì ổn định, nhưng chưa đủ để tạo nên cú hích lớn cho giá. Điều này khiến thị trường bạc rơi vào thế giằng co giữa áp lực bán kỹ thuật và kỳ vọng hồi phục từ yếu tố cung cầu thực.

Giới đầu tư hiện chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, đặc biệt là các chỉ số lạm phát và việc làm, để dự đoán hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ FED. Nếu FED tạm dừng nâng lãi suất hoặc phát tín hiệu nới lỏng, đó có thể là cú hích giúp giá bạc bật tăng trở lại trong các tuần tới.

Triển vọng giá bạc: Còn nhiều biến động khó lường

Với diễn biến hiện tại, thị trường bạc được dự báo sẽ dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư vẫn đang đánh giá lại các yếu tố rủi ro toàn cầu. Dù giá bạc hôm nay 24/10 cho thấy dấu hiệu ổn định và phục hồi nhẹ, nhưng xu hướng trung hạn vẫn chưa được xác nhận.

Một số nhà phân tích kỹ thuật cho rằng, vùng giá 45 – 47 USD/ounce có thể là vùng hỗ trợ tạm thời, giúp giá bạc tránh khỏi nguy cơ giảm sâu hơn. Tuy nhiên, nếu lực mua không đủ mạnh để duy trì giá trên mốc này, kịch bản quay trở lại vùng 43 USD/ounce là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở chiều ngược lại, trong trường hợp tâm lý thị trường cải thiện và đồng USD suy yếu, ngưỡng 50 USD/ounce vẫn là mục tiêu gần nhất mà phe mua hướng tới. Khi vượt qua mốc này, giá bạc có thể mở ra cơ hội tiến về vùng 52 – 54 USD/ounce, tương ứng mức tăng 5 – 8% so với hiện nay.



Giá bạc hôm nay 24/10 tại thị trường trong nước giữ đà ổn định, trong khi giá bạc thế giới đang cố gắng hồi phục sau giai đoạn giảm sâu. Dù có tín hiệu tích cực ban đầu, song các chuyên gia vẫn cảnh báo rủi ro còn hiện hữu và khuyến nghị nhà đầu tư cần kiên nhẫn, không vội vàng giải ngân ở thời điểm này.

Trong ngắn hạn, việc theo dõi sát biến động của đồng USD, chính sách lãi suất FED cùng các yếu tố địa chính trị toàn cầu sẽ là chìa khóa giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng giá bạc trong thời gian tới.