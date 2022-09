Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: TP.HCM cần không ngừng đổi mới để phát triển xứng tầm

Cùng dự buổi làm việc có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Đại tướng Phan Văn Giang- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng và lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm viêc với TP.HCM

Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Thành phố đã nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng trở lại mạnh mẽ và vững chắc hơn, bất chấp những tác động tiêu cực của tình hình quốc tế và kinh tế thế giới, GRDP 6 tháng đầu năm 2022 đã tăng 3,82% dự kiến đến hết năm nay có thể đạt mức tăng trưởng 9,44%, cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước (khoảng 7%).

Kinh tế tháng 8 và 8 tháng qua phát triển ngày càng tốt hơn, đóng góp xứng đáng vào thành công chung của cả nước, kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; thị trường tài chính, tiền tệ, tỉ giá, lãi suất cơ bản ổn định; chỉ số CPI bình quân 8 tháng ở mức 2,58%, cơ bản tương đương so với cùng kỳ các năm 2018 - 2021; thu ngân sách nhà nước ước đạt 85,6% so với dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ; xuất khẩu tiếp tục tăng cao và giữ được mức xuất siêu.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, phát triển mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, tăng cường; Thành uỷ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có kết quả những tồn đọng, sai phạm, những vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm, trước hết là những vụ việc có sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rất nghiêm túc. Thành uỷ đã sớm quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sát sao chỉ đạo cơ quan này triển khai hoạt động, bước đầu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đại biểu

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và Thành phố, kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Mặc dù vậy, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế như tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng của Thành phố. Vai trò đầu tầu, động lực phát triển, tăng cường liên kết vùng của Thành phố đối với vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước có dấu hiệu suy giảm trong những năm gần đây.

Kết cấu hạ tầng còn yếu kém, ngày càng quá tải, bất cập, cản trở việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng, chậm được khắc phục, có mặt ngày càng gay gắt hơn. Phát triển văn hoá chưa tương xứng với vai trò, vị trí của Thành phố là một trung tâm văn hoá lớn của vùng Đông Nam Bộ và cả nước; yêu cầu thời gian tới, thành phố cần rút kinh nghiệm, tìm ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để sớm có các giải pháp khắc phục.

Phải nhận thức thật đầy đủ hơn nữa tiềm năng, lợi thế vượt trội

Để góp phần xứng đáng cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao; và để cùng với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ triển khai thực hiện thành công Nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng TP.HCM với nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội nhất cả nước, và sức hấp dẫn, cạnh tranh quốc tế cao đã được thực tế kiểm nghiệm, cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tầu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước; xứng đáng với vinh dự lớn, được mang tên Bác Hồ kính yêu, với cái tên Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử nước nhà như là một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tưởng của sự năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong đổi mới, được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế nể trọng, đặt cho cái tên "Hòn ngọc Viễn Đông.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay các đại biểu

Nêu rõ, Thành phố cần phải nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thành phố trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và phát triển Vùng Đông Nam Bộ nói riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa việc cơ cấu lại nền kinh tế của Thành phố gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực hiện nay.

Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường, nâng cao năng lực và chất lượng công tác thể chế hoá, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước sát hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của Thành phố. Vận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Bộ Chính trị và Quốc hội khoá XIV đã ưu tiên dành cho Thành phố để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Tập trung ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Chủ động phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng có sức chở lớn, đường sắt đô thị; phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển, đường sông, tạo sự kết nối thông suốt để phát huy tối đa các tiềm lực kinh tế của cả Vùng và Thành phố.

Sớm khắc phục tình trạng yếu kém về hạ tầng giao thông hiện nay, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông ở Thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời, phải có các giải pháp căn cơ hơn nữa để xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; cấp nước, thoát nước, chống úng ngập; xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng…

Kiểm soát tốt quyền lực để tránh lạm quyền, sai lầm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, phát triển văn hoá, xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố để Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là Thành phố nghĩa tình, nhân ái, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xoá bỏ cho bằng được các thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, tội phạm; giảm tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn cho nhân dân, để mỗi người dân Thành phố đều có quyền tự hào và có trách nhiệm đóng góp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một Thành phố giàu có không chỉ là tiền bạc, vật chất mà còn giàu có về lịch sử, văn hoá, giàu tình người, giàu cơ hội, giàu khát vọng vươn lên.

Đặc biệt, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự là của dân, do dân, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Coi đây là nhiệm vụ "then chốt", bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Bám sát những tư tưởng chỉ đạo, tinh thần mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư hoan nghênh Thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù; đây chính là điểm đột phá, sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng; thực hiện tinh gọn bộ máy, kiêm nhiệm các chức danh phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương. Tuy nhiên, Thành phố phải rất chú ý đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền; phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã, sai lầm.

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết là đoàn kết trong các cấp uỷ, chính quyền, và đặc biệt là đoàn kết trong Ban chấp hành, trong Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

Với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng, anh hùng, vẻ vang, một lần nữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong đợi và tin tưởng vững chắc rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh "rực rỡ tên vàng" sẽ tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới mạnh hơn nữa; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa; phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tầu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ, xứng danh "Đất thép, Thành đồng", "Hòn ngọc của Viễn Đông", "Niềm tin yêu và tự hào của cả nước"; thực sự để "Thành phố Hồ Chí Minh quê ta - Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói, lưu danh đến muôn đời".

Theo VOV