TP.HCM chỉ đạo nóng: Siết chặt xe dù, bến cóc trong cao điểm Tết

Ước tính, gần 160.000 người dân từ TP.HCM sẽ về quê trong dịp này. Trong đó, hành khách chủ yếu di chuyển qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các bến xe ở TP.HCM.



Để chủ động phục vụ người dân, tránh ùn tắc giao thông trong cao điểm Tết, UBND TP HCM đã ban hành kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, Công an TP.Thủ Đức và các quận, huyện mở các đợt cao điểm trong công tác kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các hoạt động dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định "xe dù, bến cóc", không đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, các đơn vị lưu ý nhất là địa bàn các quận 1, 5, 10, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức.

TP.HCM tăng cường xử lý các điểm nóng xe dù, bến cóc. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, TP.HCM yêu cầu mở rộng xử phạt thông qua việc trích xuất hình ảnh các phương tiện vận tải đường bộ có dấu hiệu vi phạm trên các tuyến đường có hoạt động đón, trả khách. Ban An toàn giao thông thành phố có trách nhiệm công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tình hình đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM phải tăng cường thanh tra, kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô; việc chấp hành các quy định về vận tải của các đơn vị vận tải; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiếp tục chủ động rà soát các vị trí có tình trạng dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định; phối hợp với lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên đề về hoạt động của ô tô kinh doanh vận tải hành khách, tập trung xử lý quyết liệt từ nay đến sau Tết Nguyên đán năm 2023.

Đơn vị tham mưu tổ chức vành đai hạn chế ôtô khách có giường nằm và quy định hoạt động xe trung chuyển hành khách, trình UBND thành phố.

Mặt khác, tiếp tục rà soát và kịp thời tham mưu, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các vấn đề liên quan đến việc khai thác, sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình; công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và du lịch "trá hình".

Tình trạng xe dù, bến cóc có xu hướng diễn biến phức tạp tại TP.HCM. Ảnh: H.T

Đồng thời tham mưu UBND thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo hướng tăng nặng đối với vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và du lịch gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận, nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, như: tạm đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô...

Thời gian qua, tình trạng xe dù, bến cóc có xu hướng diễn biến phức tạp tại TP.HCM, nhất là sau khi các tuyến xe được di dời hoạt động sang bến xe Miền Đông mới.

Trước đó, Sở GTVT TP yêu cầu các đơn vị đảm bảo xe phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến xe, xây dựng các phương án ứng phó với tình hình phát sinh thực tế. Trong đó, chú ý đảm bảo phương tiện vận tải hành khách công cộng kết nối với bến xe, ga đường sắt Sài Gòn, cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đối với các đơn vị có nhu cầu điều chỉnh giá vé trong dịp phục vụ Tết Nguyên đán cần thực hiện kê khai giá theo quy định. Đối với các bến xe cần có trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án phục vụ Tết. Đồng thời, thường xuyên trao đổi với các bến xe đầu tuyến thuộc các tỉnh thành nơi đến để cập nhật tình hình tổ chức hành khách theo tuyến cố định của Sở GTVT các tỉnh thành nơi đến và thông tin đến hành khách.



Bên cạnh đó, các bến xe, đơn vị vận tải cần chuẩn bị đủ vé để bán cho hành khách; chủ động điều động xe tăng cường nhằm ứng phó với tình hình đi lại... Đồng thời, cần kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của xe ô tô, kiểm tra điều kiện của lái xe, kiểm tra chất lượng dịch vụ vận tải, niêm yết giá...

Ngoài ra, lực lượng Thanh tra Sở GTVT được giao nhiệm vụ chủ động bố trí 100% cán bộ, thanh tra viên tham gia công tác thanh, kiểm tra. Đồng thời, lực lượng Thanh tra công bố số điện thoại đường dây nóng và trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Thanh tra Sở cần chú trọng xử lý các hành vi lợi dụng dịp Tết để lập tụ điểm đón trả khách trái phép mang tính "bến cóc, xe dù".