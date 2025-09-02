TTW: Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất thế giới

Du khách nước ngoài trên đường phố Hà Nội. Ảnh: M.H.

Theo số liệu mới nhất từ Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO), lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng đáng kể 38,64% trong năm 2024 so với năm trước, vươn lên vị trí thứ tư trên toàn cầu. Sự tăng trưởng vượt bậc này cho thấy sức hút ngày càng tăng của Việt Nam đối với du khách quốc tế, đặc biệt là nhờ di sản văn hóa phong phú, kỳ quan thiên nhiên và nền ẩm thực đa dạng.

Hiệu suất mạnh mẽ của Việt Nam trên đấu trường du lịch toàn cầu

Trong số các quốc gia dẫn đầu, mức tăng trưởng 38,64% về lượng khách quốc tế của Việt Nam nổi bật, đặc biệt khi vượt xa nhiều điểm đến khác trong khu vực. Hàn Quốc dẫn đầu với mức tăng 48,82%, tiếp theo là Nhật Bản với 47,09%, và Chile với mức tăng trưởng du lịch 40,42%.

Mặc dù có những con số ấn tượng này, sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Việt Nam cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các điểm tham quan đa dạng của quốc gia này. Sự gia tăng này phản ánh một xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn, với Đông Nam Á tiếp tục nổi lên như một trung tâm du lịch quốc tế lớn.

Gia tăng so sánh: Việt Nam và Đông Nam Á

Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam vượt xa một số nước láng giềng trong khu vực. Ví dụ, Thái Lan chứng kiến lượng khách quốc tế tăng 26,27%, vươn lên vị trí thứ 12 trên toàn cầu. Lào, Malaysia, Campuchia và Singapore đều có mức tăng trưởng du lịch vừa phải, với Malaysia tăng trưởng 24,20%, Campuchia tăng 22,87% và Singapore tăng 21,22%. Những con số này cho thấy tính cạnh tranh của du lịch ở Đông Nam Á, nơi mỗi quốc gia đều đang nỗ lực thu hút du khách toàn cầu.



Ngày càng nổi bật

Sự phát triển của du lịch Việt Nam là minh chứng cho danh tiếng ngày càng tăng của đất nước này như một điểm đến lý tưởng cho du khách tìm kiếm trải nghiệm văn hóa độc đáo, cảnh quan hùng vĩ và truyền thống ẩm thực phong phú.

Từ những con phố nhộn nhịp của Hà Nội đến vẻ đẹp thanh bình của Vịnh Hạ Long và nền ẩm thực sôi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã khẳng định vị thế là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn khám phá Đông Nam Á.

Những nỗ lực thúc đẩy du lịch của đất nước, cùng với cơ sở hạ tầng được cải thiện và khả năng tiếp cận quốc tế, đã đóng góp đáng kể vào sự bùng nổ du lịch.

Dù là khám phá những ngôi đền cổ kính, tận hưởng những bãi biển hoang sơ hay tìm hiểu lịch sử địa phương, Việt Nam mang đến vô vàn trải nghiệm cho mọi loại hình du khách.

Khi ngày càng nhiều hãng hàng không quốc tế mở rộng đường bay đến Việt Nam, cùng với sự phát triển không ngừng của đất nước, nhiều khả năng du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Cải cách thị thực: Mở rộng quyền tiếp cận cho du khách quốc tế

Việt Nam cũng đã đưa ra một số cải cách quan trọng về thị thực để giúp đất nước dễ tiếp cận hơn với khách du lịch quốc tế:

Mở rộng thị thực điện tử : Hệ thống thị thực điện tử của Việt Nam hiện cho phép công dân từ tất cả các quốc gia nộp đơn xin thị thực trực tuyến, có giá trị lên đến 90 ngày, nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Điều này giúp du khách dễ dàng hơn bao giờ hết trong việc lên kế hoạch cho chuyến đi mà không gặp rắc rối về thủ tục hành chính.

Miễn thị thực : Công dân Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ hiện có thể nhập cảnh Việt Nam miễn thị thực tối đa 45 ngày nếu đi du lịch thông qua các công ty lữ hành được Việt Nam ủy quyền. Động thái này nhằm tăng cường sự thuận tiện và thu hút khách du lịch từ châu Âu.

Chương trình Thị thực Vàng : Việt Nam đang thí điểm chương trình thị thực vàng 10 năm tại các trung tâm du lịch lớn như Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng . Chương trình hướng đến các nhà đầu tư, chuyên gia và khách du lịch dài hạn, cung cấp các lựa chọn cư trú dài hạn. Sáng kiến này nhằm mục đích kích thích cả du lịch và đầu tư, đặc biệt là tại các trung tâm đô thị đang phát triển nhanh chóng này.

Du lịch bền vững và phát triển cơ sở hạ tầng

Việt Nam đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và các hoạt động du lịch bền vững để nâng cao trải nghiệm du lịch cho du khách:

Các sáng kiến thân thiện với môi trường: Chính phủ đang thúc đẩy các khu nghỉ dưỡng sinh thái và du lịch cộng đồng nhằm hỗ trợ bảo tồn môi trường, đồng thời tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu về văn hóa và truyền thống địa phương.

Du khách có ý thức bảo vệ môi trường có thể mong đợi những cơ hội độc đáo để kết nối với thiên nhiên và góp phần bảo tồn cảnh quan tuyệt đẹp của Việt Nam.

Nâng cấp Cơ sở hạ tầng: Mạng lưới giao thông đang được cải thiện đáng kể để dễ dàng tiếp cận các điểm du lịch chính.

Điều này bao gồm nâng cấp đường bộ, cải thiện dịch vụ đường sắt và cải thiện kết nối đến các vùng sâu vùng xa, đảm bảo du khách có thể dễ dàng khám phá các điểm đến đa dạng của Việt Nam.