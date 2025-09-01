Họ trả cho chúng ta rất nhiều tiền - ông Trump bất ngờ thay đổi quan điểm về sinh viên Trung Quốc tại Mỹ
V.N (Theo The Hill)
01/09/2025 3:03 PM (GMT+7)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cho phép hơn nửa triệu sinh viên mới từ Trung Quốc đến học tập tại Hoa Kỳ - bất chấp quan điểm của một số người ủng hộ ông rằng điều này không phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Caller công bố hôm Chủ nhật, ông Trump cho biết Trung Quốc hiện đang trả cho Mỹ “rất nhiều tiền” và khẳng định việc cho phép sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học Mỹ là “điều đúng đắn cần làm”.
“Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập. Tôi nghĩ sẽ rất xúc phạm một quốc gia khi bạn nói rằng bạn sẽ không tiếp nhận sinh viên của họ” - ông Trump nói khi được hỏi liệu tuyên bố gần đây của ông là một chiến thuật đàm phán hay là điều ông tin rằng sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ.
“Các bạn biết đấy, tôi hòa hợp với Trung Quốc” - ông Trump nói thêm. “Trung Quốc đang trả cho chúng ta rất nhiều tiền ngay lúc này. Họ đang trả hàng trăm triệu USD”.
Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc tuần trước, ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ với Trung Quốc, nói với báo chí: “Chúng ta sẽ cho phép sinh viên của họ đến. Chúng ta sẽ cho phép điều đó. Đây là điều rất quan trọng - 600.000 sinh viên. Điều đó rất quan trọng.”
Những phát biểu này đánh dấu một sự thay đổi so với đầu năm, khi Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố sẽ “tích cực” thu hồi visa của sinh viên Trung Quốc, đặc biệt là những người “có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc theo học các lĩnh vực then chốt”.
Chính quyền Trump trước đó thường nỗ lực hạn chế chứ không mở rộng visa sinh viên, như một phần trong chiến dịch siết chặt nhập cư rộng hơn.
Trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ với The Daily Caller hôm thứ Sáu, ông Trump nói con số 600.000 đề cập đến “trong hơn hai năm”. và ông không đòi hỏi điều gì từ Bắc Kinh để đổi lại.
“Không, không, tôi không muốn gì cả. Chúng ta đang làm rất tốt. Họ đang trả cho chúng ta hàng trăm tỷ USD” - ông nói.
“Họ đã trả cho ông Biden, các bạn biết đấy? Ông Biden để lại cho tôi..." - ông Trump tiếp tục.
“Thế nên, tôi chỉ nghĩ rằng những gì chúng ta đang làm là đúng đắn. Hòa hảo với các quốc gia là điều tốt, không phải điều xấu, đặc biệt là với các quốc gia có vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ hòa hảo với các quốc gia là điều tốt” - ông nói thêm.
Chưa rõ liệu bình luận của ông Trump ám chỉ đến thuế quan Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc hay không. Trump ban đầu áp thuế với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu, và cựu Tổng thống Biden vẫn giữ nguyên khi ông nhậm chức.
Những phát biểu mới nhất này được đưa ra giữa lúc Mỹ và Bắc Kinh vẫn đang tiến hành đàm phán thương mại. Đầu năm nay, hai bên đã áp thuế nặng lên hàng hóa của nhau, nhưng sau đó hạ đáng kể mức thuế trong quá trình thương lượng.
