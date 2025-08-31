Dậy sóng cậu bé bán trà sữa trong kỳ nghỉ hè thu về 550 USD mỗi tháng
V.N (Theo SCMP))
31/08/2025 3:41 PM (GMT+7)
Một cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc đã được khen ngợi vì có “đầu óc kinh doanh” sau khi kiếm được 4.000 nhân dân tệ (550 USD) mỗi tháng từ việc bán trà sữa tại chợ đêm trong kỳ nghỉ hè.
Cậu bé có biệt danh là Nuomi, hiện là học sinh lớp 5 tiểu học ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc.
Mẹ của em, một phụ nữ họ Lý, cho biết chị đã cho phép con trai bán hàng rong như một phần thưởng vì em đứng nhất lớp trong kỳ thi cuối học kỳ trước.
Nuomi đạt điểm tuyệt đối 100 ở các môn tiếng Anh và Toán, cùng với 98 điểm ở môn Ngữ văn.
Để chuẩn bị cho công việc kinh doanh trà sữa, Nuomi đã học cách pha chế và dành hai buổi tối khảo sát các khu chợ đêm ở thành phố Trường Sa, quê hương em. Cậu cũng phân tích vị trí các gian hàng và lựa chọn kỹ càng chỗ ngồi tốt nhất để mở quán.
Quầy trà sữa của em khai trương vào ngày 17/7, hoạt động hằng ngày từ 6 giờ 30 đến 11 giờ đêm. Nuomi tỏ ra tự tin và thành thạo như một người bán hàng dày dạn kinh nghiệm khi phục vụ khách.
Em còn thuê bà ngoại và một bạn cùng lớp phụ giúp khi cần. Mẹ em nói công việc kinh doanh bận rộn đến mức Nuomi không có thời gian ăn tối. Mẹ của người bạn cùng lớp cũng đồng ý để con gái mình đi làm thêm tại quầy để có thêm trải nghiệm cuộc sống.
Theo chị Lý, quầy trà sữa có thể mang lại doanh thu khoảng 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu và tiền công, Nuomi có thể lãi 3.000 nhân dân tệ.
Trong ngày khai trương, quán chỉ bán được 6 cốc, nhưng đã thu hút sự chú ý sau khi mẹ em đăng tải hình ảnh lên mạng. Nhiều người đã đến ủng hộ đặc biệt cho cậu bé.
Chị Lý cho biết công việc kinh doanh này sẽ tạm gác lại khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9, và Nuomi sẽ tập trung cho việc học. Dù vậy, chị khẳng định sự nổi tiếng của quán đã giúp con trai thêm tự tin.
Nuomi vốn là người rất mê ẩm thực, có thể bỏ hàng giờ chế biến sushi, sandwich và nhiều món cầu kỳ khác mà ngay cả người lớn cũng thấy khó làm.
“Một doanh nhân lớn trong tương lai đang dần hình thành ở đây” - một cư dân mạng bình luận.
“Tôi từng bảo con trai rằng nếu học không giỏi thì sau này sẽ phải đi bán hàng rong, nhưng thực tế tôi chỉ cho phép nó bán hàng khi nó đạt thành tích cao nhất lớp” - một người khác chia sẻ.
“Tôi rất ngưỡng mộ vì em có một người mẹ cởi mở như vậy” - một người thứ ba nói.
