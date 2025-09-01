Sản xuất châu Á lao đao vì thuế quan, Trung Quốc bất ngờ thoát hiểm





Một nhà máy ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Kết quả khảo sát củng cố lo ngại rằng các nhà sản xuất châu Á, vốn đã tăng tốc xuất khẩu để né thuế cao hơn của Mỹ, sẽ gặp khó trong việc duy trì lợi nhuận khi xuất khẩu suy yếu trong những tháng tới.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan - các nhà xuất khẩu lớn - đều chứng kiến hoạt động sản xuất sụt giảm trong tháng 8, cho thấy thách thức mà châu Á phải đối mặt trước tác động từ các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

“Đây là cú đòn kép cho các nền kinh tế châu Á, vừa phải chịu thuế quan cao hơn của Mỹ, vừa đối mặt với cạnh tranh từ hàng xuất khẩu giá rẻ của Trung Quốc” - ông Toru Nishihama, chuyên gia kinh tế thị trường mới nổi tại Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life, nhận định.

“Chúng ta có thể sẽ thấy tác động từ thuế quan Mỹ ngày càng nặng nề, trong đó các nước phụ thuộc vào xuất khẩu sang Mỹ như Thái Lan và Hàn Quốc sẽ đặc biệt dễ tổn thương” - ông nói thêm.

Chỉ số PMI Sản xuất Tổng hợp của Trung Quốc do RatingDog và S&P Global thực hiện tăng từ 49,5 trong tháng 7 lên 50,5 trong tháng 8, vượt dự báo thị trường và trên ngưỡng 50 phân định tăng trưởng với suy giảm.

Kết quả này trái ngược với khảo sát chính thức công bố hôm Chủ nhật cho thấy sản xuất Trung Quốc đã thu hẹp tháng thứ năm liên tiếp trong tháng 8 do nhu cầu nội địa yếu và bất định xung quanh thỏa thuận thương mại giữa Bắc Kinh và Washington.

“Đáng chú ý, khu vực sản xuất đang hỗ trợ cho quá trình phục hồi, nhưng sự phục hồi này vẫn còn chắp vá” - ông Yao Yu, nhà sáng lập RatingDog, nhận xét.

“Với nhu cầu trong nước yếu, đơn hàng bên ngoài có thể bị khai thác quá mức, và lợi nhuận phục hồi chậm, triển vọng cải thiện phụ thuộc vào việc xuất khẩu có ổn định thực sự và nhu cầu nội địa có tăng tốc được hay không”.

Chỉ số PMI Sản xuất Nhật Bản của S&P Global đạt 49,7 trong tháng 8, tăng từ 48,9 tháng 7 nhưng vẫn dưới ngưỡng 50 trong hai tháng liên tiếp. Đơn hàng từ nước ngoài giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2024 do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, châu Âu và Mỹ.

Hoạt động sản xuất của Hàn Quốc cũng tiếp tục suy giảm với PMI ở mức 48,3 trong tháng 8, nhích lên từ 48,0 tháng 7 nhưng vẫn co hẹp tháng thứ bảy liên tiếp.

Cả Nhật Bản và Hàn Quốc gần đây đã đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ, giúp giảm nhưng chưa loại bỏ hoàn toàn áp lực lên các nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu. Tháng 7, Tokyo và Washington thống nhất giảm thuế nhập khẩu Mỹ đối với một số hàng Nhật, trong đó ô tô chủ lực từ 27,5% xuống 15%, dù việc thực thi các điều khoản vẫn còn nhiều bất định.

Hàn Quốc cũng ký thỏa thuận hồi tháng 7, giảm thuế từ mức cao 25% xuống 15%, có hiệu lực từ tháng 8.

Hoạt động sản xuất tại Đài Loan suy yếu trong tháng 8, trong khi Philippines và Indonesia ghi nhận tăng trưởng, theo các khảo sát.

“Nhìn về phía trước, chúng tôi cho rằng thuế quan sẽ dẫn tới tăng trưởng toàn cầu chậm lại, kéo theo áp lực lên các nền kinh tế châu Á vốn phụ thuộc vào xuất khẩu” - ông Shivaan Tandon, chuyên gia kinh tế thị trường tại Capital Economics, nhận định.