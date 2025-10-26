Tự giác nộp thuế nhìn từ vụ việc Hoàng Hường

“Tự giác” không phải khẩu hiệu đạo đức, mà là thiết kế thể chế

Tại hội thảo “Thúc đẩy tự giác tuân thủ, đóng góp đầy đủ thuế – Xây dựng kỷ nguyên hùng cường”, các chuyên gia thống nhất quan điểm: tự giác tuân thủ là nền tảng để mở rộng cơ sở thuế, giảm chi phí tuân thủ, tăng tính dự báo của chính sách và từ đó củng cố năng lực huy động nguồn lực công.

Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội phát biểu tại hội thảo “Thúc đẩy tự giác tuân thủ, đóng góp đầy đủ thuế - xây dựng kỷ nguyên hùng cường”.

Theo ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, khi làm luật và chính sách, Nhà nước phải đảm bảo "dễ tuân thủ, không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp".

Để nâng cao tính tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế cần chú ý gồm các yếu tố: Chính sách phải rõ ràng, thủ tục đơn giản; quản lý phải chuyển từ quy trình sang mục tiêu. Trong đó, chuyển đổi số cần thay đổi tư duy quản trị; cơ quan công quyền cần chủ động hỗ trợ người dân; cần cơ chế khuyến khích người tuân thủ tốt, phân biệt rõ với người vi phạm để khơi dậy tinh thần tự giác.

Ông Phan Đức Hiếu nhấn mạnh “tự giác tuân thủ là thước đo của niềm tin”, và niềm tin ấy chỉ được xây bằng công bằng và minh bạch, chứ không thể hình thành bền vững bằng mệnh lệnh hành chính.

Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, đại diện IMF, ông Frank Van Brunschot khuyến nghị, coi quản lý rủi ro tuân thủ là cách tiếp cận chiến lược: sử dụng dữ liệu để nhận diện đúng nhóm rủi ro cao, phân bổ hiệu quả nguồn lực thanh tra, đồng thời nâng cao mức độ chấp nhận tự nguyện của đại đa số người nộp thuế.

Bối cảnh định lượng cũng cho thấy tính cấp thiết của nhiệm vụ này: theo thông tin được nêu tại sự kiện, tỷ lệ thuế/GDP năm 2024 khoảng 13,1%, thấp hơn ngưỡng khuyến nghị 15-16% của IMF nhằm bảo đảm dư địa cho tăng trưởng bền vững.

Khoảng trống đó không thể khép lại đơn thuần bằng việc tăng thuế suất, giải pháp bền vững phải là mở rộng cơ sở thuế, bịt lỗ hổng thất thu và kéo khu vực phi chính thức vào quỹ đạo quản lý bằng thiết kế thể chế và công nghệ phù hợp.

Trọng tâm thực thi vì vậy đặt vào số hoá quy trình thuế: xây dựng hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu liên thông giữa hoá đơn điện tử, ngân hàng, hải quan, bảo hiểm…; chuẩn hoá quy trình “bán hàng → lập hóa đơn → kê khai → nộp → đối soát” để người nộp thuế không phải “đi nhiều cửa”. Khi trải nghiệm tuân thủ đơn giản, ít tốn kém và đáng tin cậy, lựa chọn “đi đúng” sẽ trở thành phương án mặc định của thị trường, còn chế tài nghiêm minh giữ vai trò hàng rào phía sau, bảo đảm kỷ luật chung.

Kỷ luật thị trường số và ranh giới của “tự giác”

Vụ Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng mới đây cho thấy các lỗ hổng dễ bị lợi dụng khi doanh thu phân tán đa kênh, dữ liệu giữa khâu hoá đơn - thanh toán - vận chuyển chưa thật sự liên thông, còn cơ chế giám sát rủi ro chưa phủ kín.

Theo thông tin công bố chính thức, kết quả điều tra ban đầu xác định giai đoạn 1/2021–6/2025, Hoàng Hường để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê sai quy định về thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng; thủ đoạn là “áp doanh thu” vào các hộ cá thể và cá nhân đăng ký kinh doanh.

Những dữ kiện này vừa cho thấy độ phức tạp của hành vi khi “đi đường vòng” qua nhiều tư cách pháp lý, vừa khẳng định nhu cầu cấp thiết của công cụ dữ liệu và kỷ luật thực thi để minh bạch sân chơi.

Không dừng ở một trường hợp, việc xử lý các hành vi trốn thuế trong thương mại điện tử, livestream, kinh doanh trên mạng xã hội thời gian qua đặt ra yêu cầu mới cho quản lý nhà nước. Thay vì trông chờ ý thức của từng cá nhân trong hệ sinh thái số hoá biến động nhanh, cơ quan thuế cần thiết kế “đường ray tuân thủ” khiến việc lập hoá đơn, kê khai, nộp thuế trở thành thao tác tự nhiên của mỗi giao dịch.

Ở tầm chính sách, điều này đồng nghĩa với việc mở rộng phạm vi hoá đơn điện tử (đặc biệt hoá đơn điện tử có mã từ máy tính tiền tại điểm bán), nâng chất lượng kết nối dữ liệu giữa nền tảng bán hàng, cổng thanh toán, ngân hàng, đơn vị vận chuyển và áp dụng mô hình phân tích rủi ro để phát hiện sớm bất thường theo thời gian thực. Đây là tinh thần quản lý rủi ro tuân thủ được đại diện IMF gợi ý và được các chuyên gia trong nước đồng thuận.