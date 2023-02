Vận tải đường sắt tăng trưởng vượt dự báo, ra sức kích cầu sau Tết

Đường sắt tăng trưởng tích cực

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, vận tải hành khách tháng 1/2023 ước đạt 341,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 11,9% so với tháng trước và tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 19 tỷ lượt khách, tăng 16% so với tháng trước và tăng 71,3% so với cùng kỳ năm trước.



Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 340,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước và 15,3 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 40,8%. Còn vận tải ngoài nước ước đạt 1,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng trưởng mạnh mẽ 22,4 lần và 3,7 tỷ lượt khách luân chuyển, gấp 19,8 lần cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành vận tải, tất cả các ngành trong tháng 1 đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, vận chuyển ngành đường sắt ghi nhận mức tăng mạnh nhất, tăng gần 274%, tiếp đến là hàng không tăng hơn 140%, đường biển tăng hơn 58%, đường thủy tăng 37% và đường bộ tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm 2022.

Khách đi đường sắt liên tục tăng. Ảnh: H.T

Theo các chuyên gia, sau 2 năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt từng bước hồi phục với nhiều tín hiệu khả quan như: sản lượng, doanh thu vượt kế hoạch, kinh doanh vận tải có nhiều khởi sắc...

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ngành đường sắt dồn lực phục vụ cao điểm Tết thông qua việc bổ sung ghế phụ những ngày cao điểm hoặc nối thêm xe, chạy thêm tàu... để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân bằng tàu hỏa tăng cao. Dự báo lượng khách trong thời gian sau Tết sẽ có nhiều tiềm năng khi mà nhu cầu du xuân, lễ hội của người dân vẫn tăng liên tục.

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết dịp Tết 2023 vừa qua, đơn vị đã đón gần 285.000 khách (từ ngày 12/1/2023-5/1/2023). Trước đó, ngành đường sắt dự kiến cung ứng 356 chuyến với 176.046 chỗ trong Tết Quý Mão. Giá vé tăng bình quân 4,5% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Đường sắt tung chiêu kích cầu đi lại

Sau Tết Nguyên đán 2023, nhu cầu đi lại, du lịch bằng tàu hoả của người dân vẫn liên tục tăng. Trước tình hình trên, ga Sài Gòn đã bổ sung nhiều tàu kết nối các địa điểm du lịch phục vụ hành khách.

Cụ thể, Công ty VTĐS Sài Gòn tổ chức chạy các đôi tàu Khu đoạn: đôi tàu SE21/22 giữa Sài Gòn – Đà Nẵng, đôi tàu SNT1/SNT2 giữa Sài Gòn – Nha Trang và tàu SPT1/SPT2 giữa Sài Gòn – Phan Thiết. Ngoài ra, nếu nhu cầu của hành khách tăng cao công ty sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu khác.

Tăng cường nhiều đoàn tàu phục vụ khách sau Tết. Ảnh: H.T

Từ ngày 6/2/2023, các đoàn tàu khách sẽ chạy theo giờ tàu mới cụ thể: Tàu SE2, SE4, SE6, SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn lần lượt là 20h55, 19h00, 15h30, 6h45; đến ga Hà Nội lần lượt là 5h45, 5h25, 4h30, 19h12. Tàu SE1, SE3, SE5, SE7 xuất phát tại ga Hà Nội lần lượt là 22h00, 19h20, 15h30, 6h10; đến ga Sài Gòn lần lượt là 6h30, 5h40, 4h25, 17h58.

Tàu SE22 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 11h00, đến ga Đà Nẵng lúc 6h23. Tàu SE21 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 8h05 đến ga Sài Gòn lúc 4h00. Tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 20h00 đến ga Nha Trang lúc 4h55. Tàu SNT1 xuất phát tại ga Nha Trang lúc 20h05 đến ga Sài Gòn lúc 5h00. Tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h10 đến ga Phan Thiết lúc 10h01. Tàu SPT1 xuất phát ga Phan Thiết lúc 13h10 đến ga Sài Gòn lúc 17h10.

Cùng với việc tổ chức chạy tàu, Công ty còn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm đến 30% giá vé: Đối với tàu khách Thống nhất SE3/4, SE7/8 (Sài Gòn - Hà Nội) khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 900 km, tàu SE21/22 (Sài Gòn - Đà Nẵng) cự ly vận chuyển trên 600 km, tàu SNT1/2 (Sài Gòn - Nha Trang) có cự ly vận chuyển trên 300 km, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm từ 5% đến 30% giá vé (trừ loại chỗ giường nằm khoang 4 tàu SE3, SNT1/2). Khi đổi, trả vé mức khấu trừ từ 20% - 30% giá vé; Thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 72 giờ.

Khách mua vé tàu tại ga Sài Gòn. Ảnh: H.T

Riêng tàu SPT1/2 hành khách mua vé chặng Sài Gòn – Phan Thiết và mua trước ngày đi tàu từ 10 ngày trở lên được giảm 10% giá vé (trừ loại chỗ giường nằm khoang 4). Hành khách mua vé tập thể có số lượng khách từ 5 người trở lên được giảm giá từ 2% đến 14% giá vé. Còn hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.

Ngoài ra, Công ty vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, riêng sinh viên được giảm 20% giá vé đến hết tháng 2/2023 (các ngày khác giảm 10%).