Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (18/3): Vị thế mua chỉ nên mở khi thị trường chung rung lắc để có điểm mua an toàn

18/03/2024 6:00 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch cuối tuần qua (15/3), VN-Index đóng cửa sát ngưỡng tham chiếu tại 1.263,78 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh sàn HoSE đạt 1 tỷ đơn vị. Dù có phiên rung lắc mạnh nhưng VN-Index vẫn duy trì trong phạm vi 1.260 - 1.270 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và ADX giữ tín hiệu tích cực.

Theo đánh giá của các chuyên gia chứng khoán, mặc dù xu hướng tăng điểm vẫn đang được bảo lưu và cơ hội hồi phục vẫn đang được để ngỏ, sự suy yếu của lực cầu và thiếu đi nhóm dẫn dắt sẽ khiến cho xác suất vượt đỉnh của VN-Index ngày càng giảm và rủi ro đảo chiều ngày càng gia tăng.

Phiên hôm nay, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên mở vị thế mua khi thị trường chung rung lắc để có điểm mua an toàn. Ảnh: SSI

Tận dụng những phiên rung lắc tích lũy để cân nhắc giải ngân

Phiên giao dịch hôm nay (18/3), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục.

Theo KBSV, trong phiên cuối tuần trước (ngày 15/3), việc chỉ số hình thành mẫu nến "Doji" chân dài cho thấy trạng thái giằng co giữa hai phe, liên tục giành lấy vị thế áp đảo hơn. Tuy nhiên, lực cầu phần nào đó đã cho thấy sự suy yếu và hiệu ứng lan tỏa đã co hẹp lại trên nhóm cổ phiếu midcap, nhóm dẫn dắt chính trong những nhịp hồi phục gần nhất.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục, có thể thực hiện bán chốt lời từng phần và hạ tỷ trọng các vị thế trading khi chỉ số tiếp cận vùng cản kế tiếp quanh 1.300 (+/-10) điểm.

Chứng khoán Vietcap thì cho rằng, nhịp kiểm định hỗ trợ MA10 tại 1.258 - 1.260 điểm tương đối thành công của VN-Index có thể thúc đẩy chỉ số này tăng điểm. Theo đó, VN-Index sẽ kiểm định lại kháng cự đỉnh gần nhất tại 1.270 - 1.275 điểm.

Nếu lực mua đủ mạnh để vượt kháng cự này, chỉ số sẽ kéo dài đà tăng để hướng lên kháng cự mạnh tiếp theo, là vùng đỉnh quý III/2022 tại 1.285 - 1.290 điểm.

Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ)

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), nhìn dưới góc độ kĩ thuật, ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang có diễn biến rung lắc, tích lũy trở lại sau khi chạm mốc hỗ trợ 1.240 điểm, tương đương với mức 0.786 của thang đo Fibonacci thoái lui, chỉ báo dòng tiền CMF tuy hướng xuống nhưng vẫn đang neo ở vùng cao 0,17 cho thấy thị trường hiện tại vẫn chưa quá xấu.

Nếu VN-Index tiếp tục điều chỉnh tích lũy thì kỳ vọng sẽ sớm lấy lại động lực và quay lại xu hướng tăng.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo dòng tiền CMF vẫn đang hướng lên cho thấy dòng tiền vẫn đang tham gia thị trường và chưa có dấu hiệu rút ra cùng chỉ báo RSI mới hình thành 1 đỉnh và chưa cho dấu hiệu hình thành đỉnh thứ 2 cho thấy xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục tích lũy trước khi bước vào nhịp tăng điểm mới và hướng lên khu vực 1.300 điểm.

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tận dụng những phiên rung lắc tích lũy để cân nhắc giải ngân đối với cổ phiếu cho tín hiệu kiểm định chắc chắn vùng hỗ trợ hoặc vượt qua kháng cự thuộc nhóm ngành thu hút dòng tiền ổn định như bất động sản, hóa chất, chứng khoán, ngân hàng.

Mã cổ phiếu nào cần quan tâm?

Theo MBS, dựa trên mức nền tiêu dùng thấp của năm 2023, kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận 2024 của PNJ tăng trưởng 17%/20% svck nhờ (1) Tiếp tục chiến dịch mở rộng địa bàn bán lẻ trang sức, nâng lên 440 cửa hàng (+10% svck) (2) Thị trường bán lẻ trang sức phục hồi giúp cho doanh thu/cửa hàng/tháng đạt 4.5 tỷ đồng, tăng 6% svck.

Năm 2025, MBS kỳ vọng PNJ sẽ bắt đầu mở rộng ra miền Bắc, kết hợp với thị trường tiêu dùng tiếp tục phục hồi theo bước đà năm 2024, dự báo doanh thu và LN ròng tăng trưởng 11%/12% svck.

Giá mục tiêu của MBS dựa trên phương pháp DCF và phương pháp P/E với P/E mục tiêu là 17x. Giá mục tiêu tăng 27% so với báo cáo trước do (1) tăng dự phóng EPS 2024-25 thêm 20%/21% so với dự báo trước (2) chuyển mô hình định giá sang 2024.

Từ đó, MBS khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 115.400 đồng/cp.

Tiềm năng tăng giá bao gồm (1) PNJ thành công mở rộng thị trường miền Bắc sớm hơn dự kiến, (2) Sức mua trang sức phục hồi sớm hơn kỳ vọng ban đầu là Q3/24. Rủi ro giảm giá bao gồm (1) PNJ phải chi nhiều hơn cho các chi phí quảng cáo, bán hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến LN ròng, (2) Sức tiêu thụ trang sức trong các ngày lễ hội ít hơn so với năm 2024.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị mua cổ phiếu PC1 của Công ty CP Tập đoàn PC1.

Theo KBSV, với sự tăng trưởng nhu cầu điện lưới cùng với dòng vốn FDI gia tăng tại Việt Nam, kỳ vọng việc đẩy nhanh triển khai dự án PDP8 sẽ giúp doanh thu mảng xây lắp của PC1 hồi phục, tăng lần lượt 76% và 4% trong năm 2024-2025.

Ngoài ra, KBSV kỳ vọng công suất thủy điện của PC1 có thể được cải thiện lên 75% và 93% trong năm 2024-2025, giúp doanh thu tăng lần lượt 1% và 12%.

Bên cạnh đó, KBSV dự báo việc quản lý và vận hành khu công nghiệp Nomura Hải Phòng sẽ tạo dòng tiền ổn định cho PC1. Western Pacific (công ty liên kết, PC1 sở hữu 30%) có thể bắt đầu cho thuê đất tại Khu công nghiệp Yên Phong 2A, Yên Lệnh – Hà Nam, bổ sung thêm lợi nhuận cho PC1 trong giai đoạn năm 2024-2028.

Từ những cơ sở trên, KBSV khuyến nghị mua cổ phiếu PC1 với giá mục tiêu 34.200 đồng/cổ phiếu.