Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (14/3): Dự phóng lợi nhuận sau thuế tăng tới 510%, cổ phiếu MSN được khuyến nghị mua

14/03/2024 6:30 AM (GMT+7)

Tiếp nối tín hiệu hỗ trợ từ phiên trước, thị trường tiếp tục có sắc xanh khi bước vào phiên giao dịch sáng 13/3. Mức tăng điểm dần được nới rộng khi tạm kết phiên sáng, VN-Index tăng 13,01 điểm, chạm mốc 1.258,01 điểm.

Bước sang phiên chiếu, mặc dù có trạng thái giằng co mạnh tại vùng 1.255 – 1.260 điểm nhưng thị trường vẫn tiếp tục bứt phá.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng tới 25,51 điểm (2,05%) lên mốc 1.270,51 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 4,17 (1,78%) lên 238,20 điểm; còn UPCoM-Index tăng nhẹ 0,76 điểm (0,84%) lên 91,53 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn phiên hôm nay đạt hơn 29,39 nghìn tỷ đồng.

Nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược lướt sóng T+ với những cổ phiếu hút dòng tiền tốt

Phiên giao dịch hôm nay (14/3), Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng nhưng chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức 1.268 điểm. Đồng thời, thị trường có thể sẽ còn phân hóa trong giai đoạn này khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong phiên tới, còn nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh trở lại cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan trở lại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức TRUNG TÍNH lên TĂNG. Do đó, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tăng dần tỷ trọng cổ phiếu trở lại và mua mới.

Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI) thì nhận định, phiên bùng nổ về biên độ hôm qua đã phủ định tín hiệu đảo chiều được hình thành bởi 2 phiên giảm điểm trước đó và khả năng thị trường sẽ dần lấy lại xu hướng tích cực.

"Phiên hôm nay đã cho thấy tín hiệu mở vị thế mua thăm dò mới, ưu tiên những cổ phiếu bùng nổ mạnh hơn thị trường. Mặc dù vậy, cần hạn chế mua đuổi và kiên nhẫn chờ đợi thị trường chung rung lắc để có điểm mua an toàn", Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam, lưu ý.

Trong khi đó, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá, mặc dù thị trường đang ở gần vùng đỉnh 1.277 điểm nhưng với đà tăng đang tích cực, có khả năng thị trường sẽ vượt qua vùng cản này và hướng đến vùng 1.300 điểm trong thời gian tới.

"Nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để nắm giữ hoặc mua tích lũy. Tuy nhiên, cũng nên tận dụng nhịp tăng để chốt lời các cổ phiếu đã tăng nhanh đến vùng kháng cự mạnh", đại diện Chứng khoán Rồng Việt, khuyến nghị.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index tiếp tục có diễn biến phục hồi tăng điểm thuyết phục với thanh khoản mua chủ động gia tăng ấn tượng.

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược lướt sóng T+ đối với những cổ phiếu thuộc nhóm ngành thu hút dòng tiền tốt và thanh khoản gia tăng ổn định. Các nhóm ngành đáng chú ý bao gồm chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, bán lẻ.



Những cổ phiếu nào đáng chú ý?

Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu VRE của Công ty CP Vincom Retail (HoSe: VRE). Giá hiện tại của cổ phiếu này là 25.900 đồng. Giá mục tiêu là 38.900 đồng/cổ phiếu.

Theo BSC, hiệu suất của VRE trải qua nhiều biến động khi có thời điểm giảm về mức giá thấp nhất 3 năm, do áp lực bán từ khối ngoại, đồng pha điều chỉnh của thị trường chung trước biến động kém tính cực về phục hồi kinh tế, tỷ giá. Tuy nhiên, BSC vẫn duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VRE và duy trì giá mục tiêu so với báo cáo trước 38.900 đồng, mặc dù điều chỉnh dự phóng lợi nhuận năm 2024 giảm 4% so với dự báo trước.

Theo BSC, mức chiết khấu sâu trong quý IV/2023 không phản ánh nền tảng cơ bản của doanh nghiệp và VRE xứng đáng nhận được mức định giá hợp lý hơn nhờ mức nền lợi nhuận mới được duy trì; diện tích sàn thương mại tăng 5% theo năm liên tục trong hai năm tới. Qua đó, dòng tiền từ hoạt động cho thuê tiếp tục dồi dào.

Định giá của VRE đang ở mức hấp dẫn và nền lợi nhuận tiếp tục duy trì ở mức cao trong 2023-2026, gần gấp đôi so với nền lợi nhuận giai đoạn trước đại dịch, dù đóng góp của mảng chuyển nhượng shophouse hạn chế.

Tuy nhiên, rủi ro là thị trường bất động sản phục hồi chậm ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của mô hình Vincom Mega Mall vì phụ thuộc vào tiến độ triển khai các đại đô thị của Vinhomes.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSN của Công ty CP Masan (HoSE: MSN).



Theo KBSV, hệ sinh thái bán lẻ - tiêu dùng với trụ cột WCM - MCH tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường khó khăn. MCH liên tục tăng trưởng doanh thu, đạt lợi nhuận kỷ lục và là trụ cột cho toàn tập đoàn. WCM sau thời gian nâng cấp cửa hàng cũng ghi nhận các tín hiệu khả quan, cải thiện biên lợi nhuận gộp và biên EBITDA.

MSN cho biết đã hoàn tất thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ đáo hạn trong năm 2023. Trong năm 2024, tổng nợ dài hạn đến hạn trả của MSN đã giảm mạnh so với đầu năm 2023, với dòng tiền liên tục cải thiện cùng với lượng tiền lớn lên đến 250 triệu đô từ thương vụ với Bain Capital, vấn đề thanh khoản không còn là nỗi lo trong thời gian tới đối với MSN.

KBSV dự phóng kết quả kinh doanh năm 2024 của MSN với doanh thu thuần đạt 87.195 tỷ đồng (tăng 11% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng trưởng mạnh trên mức nền thấp đạt 2.556 tỷ đồng (tăng trưởng 510%).

Với kỳ vọng hồi phục và áp lực thanh khoản đã qua, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MSN với giá mục tiêu 96.800 đồng/cổ phiếu.