VINCOM RETAIL nhận giải thưởng thương hiệu truyền cảm hứng Châu Á – Thái Bình Dương 2022 tại APEA

Asia Pacific Enterprice Awards (APEA) là giải thưởng quốc tế uy tín nhằm vinh danh những cá nhân và tổ chức kinh doanh xuất sắc, từ đó truyền cảm hứng sáng tạo, đổi mới, cạnh tranh lành mạnh để tạo ra sự tăng trưởng kinh tế và xã hội bền vững.

Để đạt được ở giải thưởng đặc biệt trên, Vincom Retail đã vượt qua hàng trăm doanh nghiệp đề cử cùng 3 vòng đánh giá và bầu chọn khắt khe của các chuyên gia - hội đồng thẩm định. Điểm khác biệt vượt trội và cũng là lợi thế của Vincom Retail chính là khả năng kiến tạo nên những giá trị bền vững song song với sự chủ động thay đổi liên tục để đáp ứng sự phát triển năng động của thị trường.

Trong suốt hành trình 18 năm phát triển, Vincom đã cùng với những đối tác bán lẻ đồng hành không chỉ kiến tạo tiêu chuẩn bán lẻ mới, góp phần nâng tầm nền bán lẻ tại các địa phương, mà còn mang đến kiến trúc đô thị hiện đại, không gian trải nghiệm an tâm, an toàn, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống và phong cách tiêu dùng của người dân tại những nơi mình có mặt. Tính tới hết tháng 9 năm 2022, Vincom Retail vận hành 83 trung tâm thương mại, hiện diện tại 44 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tổng số dự án của Vincom Retail đang vận hành cao hơn so với các tập đoàn quốc tế cùng ngành đã có lịch sử phát triển lâu đời tại khu vực Đông Nam Á.

Vincom Retail vận hành 04 mô hình trung tâm thương mại sáng tạo dẫn đầu thị trường: Vincom Center: Biểu tượng phong cách sống; Vincom Mega Mall: Đại TTTM Trải nghiệm quốc tế, Kết nối thế hệ; Vincom Plaza: Điểm hẹn niềm vui; Vincom+: Tiện lợi mỗi ngày, với sứ mệnh tiên phong mang đến trải nghiệm mua sắm, vui chơi và ẩm thực độc đáo, giúp định hình phong cách tiêu dùng mới cho người dân Việt Nam, kết nối người tiêu dùng với xu hướng hiện đại trên thế giới, kết nối niềm vui giữa mọi người bằng những hoạt động đầy cảm hứng và giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tốt hơn và chất lượng hơn mỗi ngày.

Điển hình như VMM Smart City đã trở thành "tâm điểm hot" nhất tại Hà Nội ngay khi đi vào hoạt động từ 28/4/2022, với mô hình tiên phong TTTM "thế hệ mới" đầu tiên của hệ thống Vincom. TTTM này không chỉ mang tới không gian trải nghiệm tràn đầy cảm hứng, với cảnh quan thiên nhiên tích hợp công nghệ độc đáo lần đầu tiên có tại Việt Nam… mà còn vượt qua một trung tâm mua sắm giải trí đơn thuần để đem đến những năng lượng tích cực, giúp khách hàng tận hưởng những niềm vui cuộc sống mỗi ngày. Các gia đình tới VMM Smart City được tiện lợi thảnh thơi chăm sóc gia đình với thực phẩm tươi ngon thượng hạng như đồ Âu cao cấp tại Annam Gourmet đầu tiên tại phía Tây Hà Nội, siêu thị tiêu dùng WinMart hay những đồ gia dụng tối giản và tinh tế của Nhật Bản tại Kohnan, Lock&Lock. Bên cạnh đó, mọi gia đình có thể cùng mua sắm thời trang từ những thương hiệu được chọn lọc hay gắn kết mọi thành viên tại khu vui chơi "giáo trí" độc đáo Wolfoo City, Spa thủy trị liệu Sen Tài Thu. Giới trẻ lựa chọn VMM Smart City không chỉ để mua sắm hay thưởng thức ẩm thực đa dạng mà còn để trở thành một người "chất", thoải mái khoe cá tính, năng động, có gu tại một điểm đến "thế hệ mới". Tại đây, mọi người dễ dàng cập nhật những xu hướng mới và khám phá những trải nghiệm mới lạ độc đáo cùng chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc, trải nghiệm công nghệ hấp dẫn từ trường đua F1 VS Racing, Karaoke Studio 4.0…

Bên cạnh đó, Vincom Retail đẩy mạnh các hoạt động phát triển bền vững nhằm mang tới những giá trị tốt đẹp dành cho cộng đồng. Năm 2021, Vincom Retail lọt Top 20 công ty có cổ phiếu trong danh mục Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) cao nhất thị trường.

Bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Tổng giám đốc Kính doanh và Marketing Vincom Retail chia sẻ: "Giải thưởng Thương hiệu truyền cảm hứng tại APEA 2022 là động lực để Vincom Retail tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh của mình để lan tỏa và kết nối cộng đồng doanh nghiệp, bắt nhịp xu hướng thế giới cũng như tiên phong khai phá các mô hình sản phẩm và những hướng đi mới cho ngành bán lẻ Việt Nam".

Trong giai đoạn sắp tới, Vincom Retail sẽ triển khai những chiến lược kinh doanh mang tầm Quốc tế, khởi đầu từ việc tập trung phát triển dòng sản phẩm Vincom Mega Mall thế hệ mới, bắt kịp xu hướng thế giới sau giai đoạn phủ sóng thị trường. Trong đó, mô hình Vincom Mega Mall thế hệ mới hướng tới trở thành Life-Design Mall, điểm đến sáng tạo phong cách sống hiện đại, năng động cho thế hệ trẻ.

Song song với đó, Vincom Retail cũng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, nâng cấp sản phẩm du lịch bán lẻ để nâng tầm và dẫn dắt xu hướng mới với những dự án tiềm năng này.