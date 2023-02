Vụ 88 người ngộ độc chè đậu trắng: Người phát chè miễn phí có bị truy cứu hình sự?

Cụ thể, nhân dịp rằm tháng Giêng, bà N.T.A.T (ngụ tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) nấu chè đậu trắng để phát miễn phí cho mọi người.

Tuy nhiên, sau khi ăn chè đã có 88 người bị ngộ độc. Trong đó, có 50 trường hợp ngộ độc nhẹ điều trị tại nhà; 38 trường hợp nhập viện tại Trung tâm y tế huyện Chợ trong đó có 4 trường hợp nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Đến nay, đã có 1 người tử vong, 3 người còn lại sức khỏe có chuyển biến tích cực.

Ngoài việc quan tâm đến sức khỏe của nạn nhân, dư luận cũng không khỏi thắc mắc về người nấu và phát chè miễn phí là bà N.T.A.T liệu có phải chịu trách nhiệm trước gia đình nạn nhân và trước pháp luật hay không?

Ông Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang (bên phải ảnh) đến thăm hỏi các bệnh nhân ngộ độc do ăn chè đậu trắng. Ảnh: Tiền Phong.

Liên quan đến vấn đề này, ThS.LS Hoàng Hương Giang - Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, vụ việc ngộ độc thực phẩm tại An Giang là vụ việc rất nghiêm trọng khi hậu quả khiến một người tử vong và nhiều người khác phải nhập viện điều trị. Bởi vậy, trong trường hợp này, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định hậu quả đã xảy ra để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

"Cụ thể, cơ quan điều tra sẽ phải vào cuộc, sẽ tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân, lấy mẫu thức ăn, nguồn nước và các thực phẩm mà người phụ nữ này (bà T.) sử dụng trong thời điểm sự việc xảy ra để kiểm nghiệm. Điều này nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc, ngộ độc do nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo hay ngộ độc do độc tố phát ra trong quá trình chế biến thức ăn để làm rõ trách nhiệm.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đã có tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo mô tả ở Khoản 1, Điều 317 Bộ luật hình sự thì cơ quan điều tra hoàn toàn có đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", Luật sư Giang phân tích.

Luật sư Giang cũng cho biết thêm, về trách nhiệm của các cá nhân có liên quan thì trường hợp ngộ độc do nguồn gốc thực phẩm, cơ quan chức năng sẽ làm rõ đơn vị nào cung cấp nguyên liệu để bà N.T.A.T sử dụng, có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu đó hay không để có căn cứ xử lý theo quy định.

Trường hợp ngộ độc do độc tố sinh ra trong quá trình chế biến thức ăn thì cần xem xét trong quá trình sản xuất thức ăn, bà T. có sử dụng hóa chất hoặc phụ gia thực phẩm… bị cấm sử dụng không; Hoặc biết thực phẩm của mình chế biến ra không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm nhưng vẫn cung cấp cho người khác sử dụng hay không thì mới có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 317 Bộ luật hình sự.

ThS.LS Hoàng Hương Giang - Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội.





"Trường hợp nếu bà T. không sử dụng hóa chất nguy hiểm, không biết việc nguyên liệu thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng việc chế biến thực phẩm gây hậu quả là 01 người chết thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự", Luật sư nói thêm.

Trước đó, vào ngày 4 – 5/2, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tiếp nhận 38 ca bệnh nhập viện do tiêu chảy, nôn ói. Qua khai thác bệnh nhân ghi nhận do ăn chè đậu trắng.

Đến sáng ngày 6/2, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới phối hợp với Trạm Y tế xã Long Điền A đã tiến hành điều tra ngộ độc. Qua đó xác định, số chè trên do bà N.T.A.T (44 tuổi, ngụ xã Long Điền A) nấu vào chiều ngày 3/2, đến sáng ngày 4/2 bà này đem phát miễn phí cho người dân ở gần nhà và người đi đường (không xác định được số lượng người ăn). Nguyên liệu gồm có 20kg đậu trắng, 8kg nếp, 10kg dừa nạo sẵn, 24 kg đường cát.

Hiện các cơ quan chức năng đã gửi mẫu chè đi xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Theo Sức khỏe & Đời sống